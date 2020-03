Taylor Swift comparte música de mujeres que la han inspirado

Ciudad de México. La cantante estadunidense Taylor Swift compartió a través de sus redes sociales una lista de 51 canciones, todas ellas de mujeres que para ella han sido inspiración y la han acompañado en varios momentos de su vida.

¿Algunas de las canciones que aparecen en su lista de música son: de 4 Non Blondes, "What’s Up?"; de Dido, "White Flag"; de Shania Twain, "You’re Still The one"; de Kelly Clarkson de "Just Missed The train"; Shakira con "Underneath Your Clothes"; entre otras.

La compositora compartió un mensaje junto a la publicación de su lista musical, ella expresó: “Estas profesoras me guiaron melódicamente, líricamente, espiritualmente y emocionalmente sin siquiera saberlo. Y pensé que no había conocido la mayoría de estas mujeres, siempre les estaré agradecida”.

Finalmente, la también actriz, expresó que la idea de realizar esta lista de canciones de diferentes mujeres artistas, es referente al mes de la mujer, en el mes de marzo el día ocho se celebra el día internacional de la mujer:

“Al final del Mes de la Historia de la Mujer, quería hacer una lista de reproducción de canciones y artistas que hicieran música que se convirtiera en la banda sonora de mi vida por un tiempo, una fase, viajes sin fin en el autobús escolar, obtener mi licencia y conducir sola, gritando en un cepillo para el pelo y decidiendo en última instancia que quería hacer”.