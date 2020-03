Bob Dylan lanza canción inspirada en el asesinato de Kennedy

Los Ángeles. Bob Dylan lanzó este viernes una canción de 17 minutos inspirada en el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy hace más de cinco décadas, el primer tema original del influyente cantante desde 2012.

Dylan, de 78 años, anunció el lanzamiento de "Murder Most Foul" en su página web y en Twitter, donde dijo que era "una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que podrían encontrar interesante".

"Manténganse a salvo, estén atentos y que Dios esté con ustedes", agregó.

Las letras van desde una narración gráfica del asesinato de 1963 hasta referencias y observaciones sobre la cultura pop, incluyendo a los Beatles y el festival de Woodstock.

"El alma de una nación ha sido arrancada y está comenzando a caer lentamente", canta Dylan en la balada, acompañado de piano, batería y violín.

"Viajando en el asiento trasero al lado de mi esposa y está directamente en la otra vida, me estoy inclinando hacia la izquierda, tengo mi cabeza en su regazo", canta en un momento, tomando el punto de vista de Kennedy.

Dylan, considerado uno de los cantantes y compositores más influyentes de Estados Unidos, ha rechazado la publicidad durante décadas, pero todavía hace giras y toca en lugares pequeños de todo el mundo.

El autor de canciones icónicas de la contracultura de la década de 1960, como "Blowin' in the Wind" y "Like a Rolling Stone", lanzó por última vez un álbum de música original en 2012 con "Tempest", que presentaba un tributo a John Lennon, el beatle asesinado, y un tema de 14 minutos sobre el hundimiento del Titanic.

Otros temas recientes han incluido versiones de canciones navideñas y villancicos y su interpretación de temas clásicos estadounidenses.