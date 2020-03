Muere Stuart Gordon, reconocido director del cine de terror

Ciudad de México. El cineasta estadounidense Stuart Gordon, conocido por su trayectoria en el cine de terror, con cintas como Re-Animator y From Beyond, falleció el 24 de marzo a los 72 años.



De acuerdo a Variety, la familia del cineasta dio a conocer la noticia del fallecimiento sin especificar la causa.



Stuart Gordon, quien nació el 11 de agosto de 1947 en Chicago, Illinois, tuvo una carrera variada, que incluyó la fundación de una compañía de teatro llamada Organic Theater, junto a su esposa Carolyn Purdy.



Fue cocreador de la franquicia Querida, encogí a los niños, cuya secuela produjo y dirigió un episodio del spin-off en televisión.



Su debut como director de cine fue Re-Animator, adaptación de la serie de cuentos de Howard Phillips Lovecraft. Primero se planeó para ser una obra de teatro, luego un programa de televisión, pero finalmente Gordon obtuvo el respaldo del productor, Brian Yuzna, para llevarlo a la pantalla grande.



El filme se estrenó en 1985 y tuvo una mezcla de horribles efectos especiales empapados de sangre y humor salvaje, que lo convirtió en un clásico de culto.



Le siguieron títulos como From Beyond y Dolls, que con menos éxito se estrenaron en 1986 y 1987, respectivamente, así como Robot Jox (1989), Fortress (1992) y Space Truckers (1996).



En los últimos años, el realizador trabajó en teatro en Los Ángeles, California. En 2011 dirigió y escribió el libreto para Re-Animator: The Musical, basado en la película.



Al cineasta le sobreviven su esposa Carolyn, sus hijas Suzanna, Jillian y Margaret, cuatro nietos y su hermano.