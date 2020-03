Fallece el dramaturgo Terrence MacNally por coronavirus

Los Ángeles. El galardonado dramaturgo Terrence McNally, famoso por obras como la versión musical del "El beso de la mujer araña", murió el martes de complicaciones relacionadas con el coronavirus, informó su representante.

Matt Polk dijo que McNally, de 81 años, falleció en un hospital en Florida. El veterano del teatro de Broadway era un sobreviviente de cáncer de pulmón y había vivido con una afección respiratoria crónica.

La carrera de McNally abarcó seis décadas en las que escribió obras de teatro, musicales y óperas. Su trabajo incluye desde los dramas sobre el SIDA "Lips Together, Teeth Apart" hasta la intimista "Frankie and Johnny in the Clair de Lune", además de la adaptación musical de la película "The Full Monty".

McNally recibió un reconocimiento por su trayectoria en la ceremonia de entrega de los Premios Tony en Nueva York en 2019, que se sumó a otros cuatro que recibió por "Love! Valor! Compassion", "Master Class" y las versiones musicales de "Ragtime" y "El beso de la mujer araña", esta última basada en la novela del argentino Manuel Puig.

El creador de "Hamilton", Lin-Manuel Miranda, dijo en Twitter que estaba desconsolado y se refirió a McNally como "un gigante que montó hábilmente obras de teatro y musicales".

Los teatros de Broadway han estado cerrados desde el 12 de marzo debido a las restricciones destinadas a prevenir la propagación del coronavirus.