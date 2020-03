Weinstein da positivo a coronavirus

Nueva York. El ex productor Harvey Weinstein, quien cumple actualmente una condena de 23 años de prisión en el Centro Correccional de Wende, en el oeste de Nueva York, por ser culpable de agredir sexualmente a la ex asistente de producción Mimi Haleyi y de violar a la ex aspirante a actriz Jessica Mann, dio positivo en el test de coronavirus y fue trasladado a un confinamiento solitario, según informaron medios locales este domingo.

El exproductor de Hollywood fue enviado a Riker’s Island el pasado 24 de febrero por el período de espera de 16 días antes de su audiencia oficial de sentencia, pero fue llevado al Hospital Bellevue por síntomas de presión arterial alta y palpitaciones cardíacas. Permaneció allí durante más de una semana y se sometió a un procedimiento cardíaco antes de finalmente trasladarse a la unidad de enfermería en Riker’s Island.

El mismo informe afirmaba que ya tenía Covid-19 cuando ingresó a las instalaciones correccionales, la semana pasada después de ser transferido de Riker’s Island. Weinstein es uno de los dos presos (de un total de 43 mil) del correccional de Wende que ha dado positivo, según fuentes del penal.

Según el medio local Niagara Gazette, los funcionarios encargados de su custodia sospechan que Weinstein entró en sus instalaciones con el virus, después de su paso por la cárcel de Riker’s Island, en Nueva York, y del hospital Bellevue.