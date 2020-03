Como actor, pude expresar toda clase de cosas extrañas, decía Max von Sydow

Busco variedad de papeles

Lo que busco como actor es una variedad de papeles. Es muy aburrido estar atrapado en más o menos un tipo de personaje , expresó una vez en una entrevista.

En 1980 interpretó al emperador Ming el Despiadado en Flash Gordon. Rechazó el papel del siniestro Dr. No en la primera película de James Bond del mismo título (El satánico Dr. No), pero más tarde apareció como el villano amante de los gatos Ernst Blofeld en Nunca digas nunca jamás, de 1983, protagonizada por Sean Connery.

También dio vida al demonio en Pacto con el diablo, cinta de terror de 1993 basada en una novela de Stephen King.

Aunque sus personajes a menudo eran siniestros, atormentados o malvados, Von Sydow, de voz suave, señaló que se hizo actor para superar su timidez. Fui un chico muy tímido de niño , contó en una entrevista con The Associated Press. “Cuando empecé a actuar en un grupo amateur en la escuela secundaria, aunque no era consciente de ello en ese momento, de pronto tuve una herramienta maravillosa en mis manos. Podía expresar toda clase de cosas extrañas que jamás me atreví a decir. Ahora podía hacerlo con el personaje como un escudo, una defensa y una excusa.

Creo que por muchos años usé mi profesión como cierto tipo de terapia sicológica , agregó.

Von Sydow nació el 10 de abril de 1929 en una familia de académicos en la ciudad de Lund, en el sur de Suecia. Fue bautizado Carl Adolf von Sydow, pero luego se cambió el nombre de pila a Max, argumentando que el suyo no era un buen nombre tras la Segunda Guerra Mundial.

Aunque su familia no estaba interesada en el teatro, relató que su padre era un maestro contando historias de aventura que alimentaban su imaginación de niño. Decidió que quería ser actor y formó una sociedad teatral con sus amigos tras ver su primera obra, El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, a los 14 años.

Se formó en el Teatro Dramático Real de Estocolmo y actuó en pequeños foros municipales en Suecia por ocho años, experiencia que luego describió como crucial para su carrera.

Estoy muy agradecido de la educación que tuve en Suecia, porque para aprender a actuar uno debe trabajar, trabajar y trabajar. Creo que le debo mucho a esos años , expresó.