Aunque se toque con tres acordes, el son es un género inacabable: Ramón Gutiérrez

Ciudad de México. Durante casi 30 años Son de Madera se ha dedicado a la música tradicional veracruzana. La agrupación, encabezada por Ramón Gutiérrez, surgió en el ámbito local, como parte de una renovación generacional del movimiento jaranero. A partir de entonces, el proyecto comenzó a ganar aceptación y fama, abriendo nuevos horizontes tanto al son jarocho tradicional como al contemporáneo.

Ya en su juventud, el músico escuchaba con avidez géneros diversos que lo iban influyendo, aunque finalmente decidió continuar nutriendo los ritmos propios de su lugar de origen. El son es un género inmensamente inacabable , sostuvo Ramón Gutiérrez en entrevista. Aseguró no haberse cansado todavía: no terminas, aunque se toque con tres acordes. Después de casi 30 años seguimos teniendo gusto por tocar, aprender y viajar .

A pesar de que Son de Madera ha podido llevar su música a personas en todo el mundo, gracias a su participación en diversos festivales, Gutiérrez estima que los prejuicios hacia los músicos tradicionales siguen siendo muchos. Aunque al veracruzano ahora le causa gracia, confiesa que muchas veces se han enfrentado al estereotipo folclórico y de la música mexicana , es decir, la idea de que ellos son sólo ejecutantes.

Melómano incansable

Gutiérrez no estudió música en una escuela, lo que ha llegado a sorprender a quien le pregunta sobre su formación tras observar la calidad de su interpretación sobre el escenario. Considera que ser un melómano incansable le ha valido el reconocimiento de otros, pues él trata de imprimir ese bagaje en sus obras. Decidí ser sonero, ser jaranero, hacer música mexicana, pero todo lo que hay atrás es importante .

Los integrantes de Son de Madera han tocado al lado de reconocidos músicos, lo que para su líder significa que han logrado mucho como seres humanos, como músicos y como tradición .