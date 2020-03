‘Masoquista’, inspirado en la violencia emocional: Di WAV

Ciudad de México. La cantante y compositora guatemalteca, Daniela Carpio (1983) conocida como Di WAV, presenta su nuevo disco llamado Masoquista, bajo el sello Afonico Music y distribuido por Sony Music Latin; co-escrito y producido por el cinco veces nominado al Latin Grammy, Marthin Chan.

“Abordo temas como la violencia emocional que ejerce una persona a otra en una relación amorosa, como a mi me pasó, que también es un problema social; hablo de los ataques de pánico que viví y eso es de lo que trata la canción ‘Sal’. Como artista es difícil hablar de eso en tus canciones, además si tu lo viviste; cambiar las percepciones como la del matrimonio, que antes se creía que debes estar casada sin importar como te trate tu pareja”, comparte en entrevista para La Jornada la también modelo.

Son seis los temas que integran ese material, en el cual también participó Javier Delgado. La mazterización fue responsabilidad de Felipe Tichauer y Mike Wells, quienes han trabajado con artistas como Green Day & Salvador Y el Unicornio.

“El disco lo empecé a trabajar con Marthin como productor, iba saliendo de un bloqueo creativo y lo conocí. Empezamos a escribir canciones dos veces a la semana. De repente nos dimos cuenta que ya teníamos escritas como 20 canciones, así fue como nació Masoquista”, explica.

“Este proyecto es muy personal. Grabarlo fue terapéutico, liberador. En esa etapa de mi vida estaba perdida emocionalmente, pero al terminar encontré la paz, cerré el ciclo. Ahora, al interpretar las canciones me surge un sentimiento de realización. Si escuchas el disco completo y en el orden en el que están las canciones, uno se da cuenta que se cuenta una historia de desamor. El tema ‘Te quiero dar’, es el inicio para darte cuenta que tu pareja no te hace bien. El reto a vencer fue mi bloqueo creativo, derivado de una relación que al final me dejó mal, darme cuenta de eso y enfrentarlo fue lo que superé”, comenta.

Con un sonido vanguardista, Di WAV hace una propuesta sobresaliente dentro de la música alternativa y electrónica en español, mediante diferentes paisajes, experimenta su concepto el cual lleva a una escena llena de indie pop, electrónica, tintes de dark wave y Goth, ya se puede escuchar en todas las plataformas de música y en las redes sociales de la artista.

“Mi tendencia es componer en acordes menores, es una atracción que tengo con lo oscuro, mis influencias son bandas como Depeche Mode y Nine Inch Nails, ese sonidito oscuro se impregnó en mi.

“Cuando creo música quiero tocar el corazón de más personas, el arte es un canal para enfocar las emociones de manera sana, te ayuda a salir de depresiones, a compartir momentos, recordar situaciones, en lo personal siento que sin la música yo no estaría aquí contenta, tuve un momento muy oscuro en mi cabeza y en mi corazón, el escape fue componer las rolas de Masoquista”, añade la también presentadora.

Di WAV se ha presentado en The Bowery Electric de Nueva York, además que fue parte del soundtrack de la película Nebaj, dirigida por Kenneth Müller, con el tema ‘El otro lado del cielo’.

“A la chicas que quieren iniciar su carrera en la música, tengan bien definido el género al cual se van a dedicar, además se junten con personas que crean en su proyecto sobre todo ser fiel con uno mismo.

“Estoy trabajando, junto con Afonico Music, en un nuevo álbum que estará listo para mayo, con más rock y menos minimalista, pero con la base oscura que le hereda Masoquista”, comenta Di WAV.