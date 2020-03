El coronavirus inspira pícaras canciones en Ecuador

Quito. Mientras decenas de guayaquileños hacen fila frente a una farmacia para comprar mascarillas o productos de limpieza, Ángel Alvarado --un trovador callejero--, se detiene con guitarra en mano, escucha las quejas de la especulación de precios e improvisa una canción dedicada al Covid-19.

“Ya llegó p’al Ecuador, la gente aquí está asustada, comprando pues mascarillas y alcohol pues pa´la cuidada”, canta el colombiano de 42 años, que pide ser llamado “Allan El Trovador” y vive en este país desde hace más de tres décadas.

Tras el primer caso anunciado el fin de semana, miles de ecuatorianos en todo el país arrasaron con desinfectantes, alcohol y cloro en farmacias y supermercados, al frente de los cuales la gente ha hecho largas filas en medio de gritos por precios que consideran exorbitantes: entre 60 y 70 dólares por una caja de mascarillas.

En medio de esa situación, “Allan El Trovador” entona su pegajosa canción, que se ha hecho viral, y agrega: “los que están adentro (en la farmacia) les están abusando, porque ustedes cabida les están dando, como saben que ustedes se están alterando, entonces aprovechan para irles cobrando”.

El colombiano cambia el tono de voz cuando cuenta que Pablo Duart, el gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, lo llamó para pedirle que grabe la canción del coronavirus como parte de una campaña de prevención dirigida la ciudadanía.

“Es que la gente sonreía y hasta bailaba cuando se me ocurrió la primera versión, una improvisación total, no fue otra cosa”, explicó.

En otro video que circula ampliamente en redes sociales, se observa a un grupo de indígenas de la etnia Otavalo, conocidos por llevar sus productos a todas partes del mundo, cantando alegremente una tonada ecuatoriana dedicada al coronavirus.

La letra con contenido picaresco empieza diciendo “yo no soy coronavirus, pero coronar te quiero, he llorado por mi moza abrazado a mi mujer, de quererte si te quiero, pero tu mamá no deja, la vieja se mete en todo, la vieja cara de oveja”.

A estas canciones que resuenan en las redes sociales, se han unido otras procedentes de otros países, pasando por cumbia y hasta una canción electro-pop.

Una cumbia de ritmo alegre dice: "Todo el mundo lo está comentando, es pariente de la chikungunya, es una rara y extraña enfermedad que está pegando por toda la ciudad. El coronavirus, que te desmaya y te hace sentir mal, ten cuidado, que te puede pegar, si te descuidas te puede matar".

La analista de la universidad Católica, Carolina Páez, dijo a The Associated Press que “con las experiencias de las nuevas plataformas cualquier puesta en escena es automática y global, como los nuevos virus, no sólo el virus es global”.

Aseguró que la música “es parte del espíritu festivo latino... que reacciona ante el pánico social, a las condiciones muy adversas en que vive a diario y lo hace desde el humor y la crítica”.

El fin de semana las autoridades confirmaron la presencia del primer caso de Covid-19: una ecuatoriana residente en España que llegó el 14 de febrero y poco después se puso mal y está en estado crítico. Enseguida se comprobó que otros seis están infectados, aunque con sintomatología leve.