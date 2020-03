Fallece Luis Alfonso Mendoza, voz emblemática del doblaje en México

Ciudad de México. El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza falleció este sábado al lado de su esposa Lourdes Adame y su cuñado. “Sheldon Copper”, “Joey Tribbiani”, “Conde Pátula”, “Gohan”, entre otros, son los personajes emblemáticos con los que el actor es recordado a través de redes sociales.

La noticia del deceso fue confirmada por el también actor Lalo Garza, con quien Luis Alfonso compartió créditos en el doblaje del manga Dragon Ball Z, cuando Garza dio voz a “Krillin”, y Mendoza al personaje de “Gohan”.

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descanse en paz", expresó Garza.

Con 38 años de carrera en el mundo del doblaje, Luis Alfonso fue la voz de un sinfín de personajes con los que fue recordado a través de redes sociales; fue en la cuarta temporada de Friends, que Mendoza prestó su voz al personaje de “Joey Tribbiani”, acto que continuó hasta la temporada 10 que emitió su último capítulo el 6 de mayo de 2004.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... ¡Qué alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, compartió en sus redes sociales el actor de doblaje Mario Castañeda, quien es conocido por dar voz al personaje de “Son Gokú”.

Luis Alfonso Mendoza dio vida a “Sheldon Copper”, en el doblaje de la serie La Teoría del Big Bang, en cada una de sus temporadas, personaje que luego repitió en la voz narrativa para El joven Sheldon; recientemente, Luis también prestó su voz para la serie Narcos: México, para el personaje de Joaquín El Chapo, Guzmán.

En 1995, Mendoza y Lourdes Adame fundaron el Centro de Capacitación de locución y doblaje de voz, Art Spot, con la que lograron hacerse de trabajos para las más grandes compañías de contenido cinematográfico.

Pese a que la causa del fallecimiento de Luis Alfonso, su esposa y su cuñado aún no ha sido confirmada, a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, se habla de una posible balacera a las afueras de Art Spot, sin embargo, aún no se da conocer la versión oficial.