"Hell and Heaven" resistirá hasta el último momento, afirma su director

Otro factor que ha afectado a Live Talent, empresa que organiza el Hell and Heaven y otros encuentros musicales, es la seguridad. Por ello, para esta edición del festival, la vigilancia estará a cargo de una empresa con amplia experiencia en el ámbito, habiendo trabajado en otros encuentros como el Pa’l Norte, Festival Machaca y Hellowfest, entre otros.

El director del festival se asume como metalero, lo que considera una forma de vida . Por lo que lo único que buscamos es una reunión, una ceremonia para los roqueros”, aseguró. Javier también estima que de no ser por los bloqueos, el festival estaría en otro canal .

De acuerdo con el director del Hell and Heaven, más que el negocio, lo que él y sus socios desean es tener un festival de metal a la altura de los mejores del mundo.

Con tres ediciones realizadas en la Ciudad de México, el organizador ya no está seguro de que la decisión de mudar el festival de Guadalajara haya sido la mejor. No obstante, Castañeda aseguró: Vamos a luchar y a resistir hasta el último momento .

En entrevista telefónica, el organizador indicó que aunque no puede señalar a nadie de manera pública, desea que los problemas pasen y que las personas que quieren hacerle daño a este festival tomen conciencia, y que cada quien agarre su camino, porque para todos debe salir el sol .

Javier Castañeda, director general del festival, reconoce que desde que dejaron Guadalajara, el Hell and Heaven ha tenido que enfrentar bloqueos contra el festival de gente que no quiere que se haga .

Ciudad de México. Al festival Hell and Heaven le ha costado trabajo llegar a su décima edición. Desde que sus organizadores decidieron traer su idea a la Ciudad de México, el encuentro musical ha tenido diversos problemas de diversas índoles, que van desde los permisos gubernamentales hasta la cancelación de bandas, entre otras.

Ahora sé que nuestros encuentros están expuestos a que pasen imprevistos , comentó Castañeda, quien estima haber aprendido de las malas experiencias que los han afectado. No me voy a arriesgar a que vayan personas ajenas a la cultura de la música a causar destrozos; a esos no les puedo llamar fans de la música , indicó.

Pesa a las vicisitudes, el director también celebra los aciertos que ha tenido el festival. Haber logrado esa comunión y esa unión tan grande en la que bandas, mánagers y público convergen para hacer su fiesta es de los mayores logros del festival , señaló Castañeda.

El Hell and Heaven también ha conseguido reunir a algunas de las agrupaciones más reconocidas en la historia del metal. Ozzy Osbourne, Scorpions, Korn, Limp Bizkit o Motörhead son algunas de las bandas que han formado parte de sus carteles. En dicho encuentro musical además se han presentado más de 500 bandas de todos tamaños y subgéneros del metal.

El director general del festival también considera que de no existir el Hell and Heaven, los festivales de música dedicados a ese género seguirían siendo chicos en nuestro país. De acuerdo con Javier, el encuentro es querido y reconocido en todo el mundo .

La siguiente edición del Hell and Heaven contará con bandas como Manowar, Deep Purple, Sum 41, Cypres Hill y la recientemente confirmada Megadeth. El festival se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Foro Pegaso ubicado en la ciudad de Toluca, lugar que los organizadores esperan sea la nueva casa del festival para próximas ediciones.