'The Roads Not Taken': donde los actores "debían hablar español"

Berlín. Salma Hayek, Javier Bardem y Elle Fanning brillaron ayer en la Berlinale. Son protagonistas de The Roads Not Taken, que dirige la británica Sally Potter.

Hayek regresa al certamen luego de que en 1995 estuvo en la selección oficial con la mexicana El callejón de los milagros, de Jorge Fons.

Mi entrada a este negocio tuvo que ser un milagro... Pude haberme quedado en México haciendo telenovelas, pero estaba convencida de que las cosas iban a cambiar, sobre todo para alguien que no tiene al inglés como su primera lengua. Esta historia de Sally es nuestra como hispanohablantes , afirmó Hayek en una conferencia de prensa.

Desbordando belleza y simpatía y soltando una que otra palabra en español, que resultaba por demás seductora, la actriz se echó a la bolsa a los cerca de 300 periodistas y fotógrafos que desbordaban la sala.

Javier y y o tenemos el privilegio de hablar en español otra vez. Estoy muy agradecida con Sally, quien mantuvo nuestro idioma y siempre buscaba la verdad de los personajes. En los filmes no tengo muchas oportunidades de hablar en castellano y ahora la tengo en un magnífico filme de esta maravillosa directora de quien soy gran fan... y con mi actor favorito en el mundo, que resulta también un actor que habla español, y quien está casado con mi mejor amiga , agregó Hayek.

The Roads Not Taken cuenta la historia de Leo (Bardem) un migrante mexicano que vive desde hace 30 años en Estados Unidos. Su vida es narrada desde una triple perspectiva. La primera es Leo como paciente con demencia bajo los cuidados de una mujer que atiende sus necesidades básicas, además de los amorosos cuidados de su hija Molly (Elle Fanning), producto de su matrimonio con una estadunidense de la que se divorció. La segunda es como un escritor un tanto frustrado, porque nunca terminó el libro que pretendía hacer, aun cuando sacrificó la convivencia con su hija. La tercera es en México con Dolores (Hayek), hablando español.