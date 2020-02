Servicio streaming hará que el heavy metal sobreviva: Robb Flynn

Madrid. El líder de Machine Head, Robb Flynn, asegura que no comprende por qué la escena del heavy metal es tan reacia a escuchar música en las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music, planteando además que esa actitud resulta en última instancia negativa para las bandas.

Flynn, quien siempre ha defendido Spotify, ha vuelto a destacar las virtudes del streaming por facilitar a los músicos que sus creaciones sean escuchadas. Por eso, ha remarcado a Kerrang! que las plataformas tienen que ser "parte de la ecuación" si la gente quiere que el metal sobreviva.

Apunta el músico en esta dirección por el auge del hip-hop, el reguetón y demás géneros que acumulan miles de millones de reproducciones en streaming, algo que a su vez lleva a los medios a prestarles más atención que a otros géneros en los que, como ocurre con el rock o el heavy, sus fans aún siguen comprando CDs y vinilos en formato físico aunque sea de manera residual.

"Miras alrededor y ves al hip-hop, que ha sobrepasado al rock en Estados Unidos por primera vez en la historia y eso es totalmente por Spotify. Desde el principio de la música grabada el rock ha dominado, pero ahora el rock es Coldplay y Mumford & Sons. Eso no es rock. ¿Por qué pasa esto? En buena parte, porque esas bandas lo están reventando en streaming", reflexiona.

Tras comparar la situación de la música con la del vídeo con la llegada de plataformas como Netflix, se pregunta por qué los metaleros ven series en televisión pero se resisten a escuchar así a sus bandas favoritas. "Y digo esto como un tipo que ha vivido a través del vinilo, y cuando el vinilo murió lo que dominaba era el cassette, luego el CD y luego iTunes", destaca.

Y aún prosigue: "Si la gente quiere que el metal sobreviva, el streaming tiene que ser parte de la ecuación. Por mí, genial si la gente quiere comprar CDs o vinilos porque así lo prefiere. Pero no me están apoyando a mí de ninguna manera o forma porque eso ya no influye en las listas de ventas. Es una combinación de YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music, CDs y vinilos".

"Creo que el metal va a desaparecer si la gente no se sube al carro del streaming, porque es una parte muy importante en la longevidad de una banda", subraya, al tiempo que recuerda que los que lideran ahora las listas de ventas son los raperos que consiguen varios cientos de miles de visionados en YouTube y plataformas similares.

Y termina Flynn con su argumentación: "Ni sé donde comprar un CD de Machine Head. Literalmente. En Best Buy la estantería de CDs es tan grande como una batería y tiene a Taylor Swift, Foo Fighters y Pavarotti o mierda como esa. No hay metal. Puedes ir a Amoeba o Rasputin -famosas tiendas de California- y probablemente encontrarás algo, pero nadie quiere conducir un montón de kilómetros para comprar un disco".