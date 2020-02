Ozzy Osbourne no piensa en el retiro, planea nuevo disco

Ciudad de México. Después de ser diagnosticado con Parkinson, el cantante británico Ozzy Osbourne, no piensa retirarse de la escena musical, planea crear un nuevo disco y regresar con su productor Andrew Watt.

El exvocalista de Black Sabbath compartió en entrevista con el periodista Zane Lowe, en Apple Music, que ha llegado a pensar en retirarse, sin embargo, expresó no sentirse en ese momento, pues ama a sus fans: “Llegué a pensarlo. A veces tengo pensamientos locos acerca de eso, pero no puedo retirarme. Amo a los fans”.

Osbourne expresó su asombro de seguir vivo, luego de que contemporáneos de él, como John Bonham y Bon Scott, murieron: "No era mejor que ninguno de ellos".

Después de que le diagnosticaron Parkinson, tuvo que suspender su gira por Estados Unidos, lo que despertó en él la inquietud de crear nueva música. “Tal vez no puedo estar de gira, pero puedo hacer música. Estoy pensando en regresar a trabajar con mi productor, Andrew Watt, en marzo, expresó”.

En una entrevista realizada con New Musical Express, el cantante expresó que su actual álbum Ordinary Man, no será el último: “Voy a comenzar otro el próximo mes”.

Tras la cancelación de su gira, las nuevas fechas del No More Tours 2, iniciarán el 23 de octubre en New Castle, concluyendo en Finlandia el 7 de diciembre.