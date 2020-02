Battles se presentará en Foro Indie Rocks CDMX

Ciudad de México. Battles regresa al país este viernes en el Foro Indie Rocks de la Roma, Ciudad de México, donde exhibirá su nuevo material llamado Juice B Crypts, que fue lanzado por Warp Records en octubre del año pasado. Es el cuarto álbum incluye 11 canciones que amenizan los 40 minutos de duración. La agrupación mexiquense Ikiatari es la encargada de abrir ese concierto.

En su nuevo disco se pueden escuchar colaboraciones, entre las que destacan la cantautora estadunidense de funk rock, Xenia Rubinos; el fundador del grupo de rock progresivo Yes, Jon Anderson; el dúo de hip hop, Shabazz Palaces, Prairie WWWW y músicos experimentales taiwaneses.

Con estilo math rock, Battles se formó en 2002, pero debutó en 2004 con su EP llamado EP C. Grabó su primer disco Mirrored, con el ex integrante del grupo Helmet, John Stanier; proveniente del grupo noventero Don Caballero, Ian Williams y Tyondai Braxton, producido por Keith Souza en los estudios Machines with Magnets en Pawtucket, Rhode Island, E. U. Vio la luz en el 2007, el cual incluyó el sencillo Atlas.

Esa canción fue utilizada en la obra Hamlet, versión oscura y sucia de la compañía Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, en la edición 47 del Festival Internacional Cervantino del año pasado.

Para el tercer disco llamado La Di Da Di, puesto en circulación en 2015, tuvieron la colaboración de Dave Konovka. Para este año sólo quedan dos integrantes Ian Williams y John Stanier.

En el Festival Nrmal del 2016, Battles se presentó como uno de los principales artistas de esa tocada, la banda promocionaba su tercer disco y ese espectáculo fue uno de los más emblemáticos de ese festival, el cual demostró porque son uno de los mayores exponentes del math rock.

Después de su presentación en la ciudad de México, la pareja de músicos tocarán el sábado 29 en el Festival Adverso en Guadalajara.