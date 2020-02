EU e Italia llevan a la Berlinale crudas historias de adolescentes

Berlín. El drama de una adolescente estadunidense que decide interrumpir un embarazo no deseado fue el plato fuerte del día de hoy en el festival de cine de Berlín.

Elizza Hitmanm, cineasta estadunidense que fue ya reconocida en 2018 en el festival de cine de Sundance en mejor director por Beach Rats trajo a la Berlinale una conmovedora historia alrededor de una adolescente de 17 años que enfrenta el conflicto de interrumpir un embarazo no deseado ocultando a su familia el difícil proceso que implica someterse a una intervención de este tipo.

El título que Hitmmann da a este drama Never, Rarely, Sometimes, Always - nunca, casi nunca, a veces, siempre- alude a las respuestas de un protocolo que toda mujer que decida interrumpir un embarazo, debe responder en las instituciones de salud de los estados norteamericanos en donde el aborto está legalizado.

La joven actriz Sydney Flanigan da vida al papel de Autumn quien enfrenta todas las vicisitudes relativas a la interrupcion de un embarazo no deseado. La solidaridad y apoyo de su prima interpretado por la joven Talia Ryder lleva a ambas a llevar a cabo el proceso en la ciudad de Nueva York viajando desde la provincia en Pensylvania, su lugar de residencia.

Italia con una segunda participación en Competencia por el Oso de Oro con sombrías historias familiares

Favolacce, largometraje italiano de los hermanos Fabio y Damiano D‘Innocenzo traducido al español como Fábulas infames trajo a la Berlinale la intensidad anímica italiana bajo el foco de sombrías historias en que familias de una pequeña población en los suburbios de Roma, experimentarán una especie de explosión emocional.

Frustración, sueños no cumplidos, imposibilidad de un pretendido ascenso social son el caldo de cultivo de patrones de educación donde la represión y los castigos a raja tabla con la ambivalencia de una aparente armonía familiar son parte del día a día en la convivencia.

Los protagonistas son jóvenes preadolescentes cuyo desarrollo afectivo y social va viéndose afectado con consecuencias fatales que resultan inimaginables.

El suicidio de los jóvenes con un veneno utilizado para combatir una plaga de insectos deja al espectador de Favolacce, simplemente estupefacto.

Los hermanos D‘Innovenzo ya con La terra dell‘ abbastanza mostraron en 2018 su maestría en llevar a la pantalla la complejidad de los gérmenes de la violencia extrema en jóvenes italianos.