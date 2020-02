Declaran culpable a Harvey Weinstein

Durante años fue mi monstruo , escribió Hayek, relatando lo que vivió durante la filmación de Frida, en 2002. Le decía siempre que no, pero Weinstein respondía con una ira maquiavélica y amenazaba con matarla.

Cenizas de un imperio

De las cenizas del imperio que construyó nacieron movimientos como #MeToo y el Time’s Up, que alentaron a decenas de miles de mujeres de todo el mundo a denunciar en las redes sociales a hombres poderosos que las han abusado o acosado y desataron un cambio de actitud: tolerancia cero a esa conducta.

Una gran investigación publicada por el diario The New York Times el 5 de octubre de 2017, sumada a otro reportaje en la revista The New Yorker, desató un escándalo que acabó con su carrera, su matrimonio y su reputación.

Fue expulsado de la Academia de Estados Unidos y de su empresa, The Weinstein Company. En noviembre de 2017, se internó en un centro para tratar su adicción al sexo. Su segunda esposa, la diseñadora de modas británica Georgina Chapman, con quien tuvo dos de sus cinco hijos, se divorció de él.

Nacido en Queens el 19 de marzo de 1952, hijo de un cortador de diamantes, Weinstein estudió en la Universidad de Buffalo e inicialmente produjo conciertos de rock con su hermano Bob. Ambos fundaron su primer estudio, Miramax, en 1979, que fue vendido a Disney, en 1993. En 2005 fundaron The Weinstein Company.

Las películas de Weinstein recibieron más de 300 nominaciones al Óscar y 81 estatuillas. Llegó a tener una fortuna personal de hasta 300 millones de dólares, que mengua velozmente tras su caída en desgracia.

Ahora el productor inspira a Hollywood, pero como el malo de la película. Un filme de suspenso basado en el escándalo, The Assistant, se estrenó a fines de enero.

Está en marcha otra película con producción de Brad Pitt, que encaró a Weinstein en 1995 y amenazó con matarlo si no paraba de acosar sexualmente a su novia de entonces, Gwyneth Paltrow.

La condena fue vista como un muy esperado ajuste de cuentas para Weinstein después de que los años de rumores sobre su comportamiento se convirtieron en el torrencial de acusaciones.