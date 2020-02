Maroon 5 complace a fans mexicanos en el Foro Sol

Cuidad de México. Adam Levine no solo derrochó entusiasmo en el Foro Sol, sino transformó este recinto en un karaoke multitudinario que acompañó al vocalista de la banda Maroon 5 en la primera fecha del Tour 2020.

Levine aprovechó para lucir sus alcances vocales, mostrar su ecléctica presencia y recorrer el escenario con una playera blanca -luego de despojarse de una chamarra- que tenía plasmada el número 24 y la palabra Bryant, en alusión a Kobe, el legendario basquetbolista fallecido, hace unas semanas en un accidente en helicóptero.

La noche del domingo, fue peculiar en el primero de dos conciertos que programó la agrupación estadunidense lidereada por el cantante y guitarrista en el foro de Iztacalco; donde predominó un ambiente de alegría y satisfacción entre los cerca de 55 mil asistentes que disfrutaron cantando y recordando los éxitos como This Love, Sugar, It was always you, Moves like Jagger, Don’t wanna know, She will be loved o Memories, el sencillo más reciente dedicado a quien ha sufrido pérdidas de seres queridos.

Maroon 5 ofrecerá, este lunes, el segundo concierto en el Foro Sol y continuará su gira con presentaciones en Latinoamérica.