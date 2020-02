El exilio en tiempos de la globalización en la Berlinale

Berlín. La movilidad humana en tiempos en que las fronteras se difuminan en el mundo entero trae como consecuencia muchas veces un explícito racismo fácil de identificar y por lo tanto de combatir. Las dificultades para luchar contra el racismo adquieren otra dimensión cuando este fenómeno se expresa de manera sutil en el día a día al enfrentarse con personas que aparentemente aceptan las diferencias.

Este es el tema que trajo hoy a la Berlinale el cineasta alemán de origen albanés Visar Morina con Exil, -Exilio- que se presentó en la sección de Panorama.

El guión - escrito también por Morina- fue ya acreedor al premio más importante que se otorga en Alemania y celebró su premiere el pasado mes de enero en la edición 35 del festival de cine de Sundance.

Es el segundo largometraje de Morina quien con Babai (2015) ya lograra posicionarse como un realizador original y al que no ha de perderse de vista.

Exil cuenta la historia de un ingeniero alemán de orígenes albanés que se enfrenta en su ambiente laboral a encubiertas actitudes de discriminación y racismo con una sutilidad tal que lo llevan a sufrir una crisis de identidad y trastornos de la personalidad que modifican la percepción de su entorno.

No recibir a tiempo la información necesaria para cumplir con una tarea encomendada por el jefe, no ser parte de una lista de distribución de correos electrónicos, no ser invitado a una reunión donde otros compañeros de trabajo conviven fuera de horas de trabajo, sentirse sutilmente ridiculizado.

Primero una rata muerta en la reja de su casa y luego el buzón de su correo lleno de ratas, aunado a la incomprensión de su esposa alemana con quien ha formado una familia, son sólo algunas de las experiencias que poco a poco van lastrando el alma y la mente de Xafher magníficamanre interpretado por el actor alemán de origen croata Mišel Matičević.

Coproducción con México trae a William Defoe a la Berlinale

En competencia por el Oso de Oro se presentó Siberia, película realizada por el experimentado cineasta estadunidense Abel Ferrara con William Defoe como protagonista estrella.

Un trabajo con tintes surrealistas cuyas imágenes llevan al espectador no solo a la creación de su propia historia sino a confrontarse junto con el protagonista interpretado por William Defoe.

En conferencia de Prensa, Julio Chavezmontes productor mexicano comentó que fueron creadores mexicanos quienes realizaron todo vestuario mientras que fue rodada también en locaciones en México, todo que no es invierno en la película fue rodado en México, concluyó.

El actor mexicano Daniel Giménez Cacho cuenta en Siberia con un breve papel.