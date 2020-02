Desarrolla Disney nueva película de 'Star Wars'

Madrid. Con el estreno de El ascenso de Skywalker, Disney anunció que dejaría respirar la saga por un tiempo, dando un pequeño margen entre el estreno del Episodio IX y su próxima producción. Sin embargo, el estudio ya estaría trabajando en una nueva película del universo de George Lucas que contará con J.D. Dillard (Juegos de manos) y Matt Owens (Luke Cage).

Se desconoce en qué momento de la historia de Star Wars se desarrolla este filme, ya que aún se encuentra en una etapa muy temprana producción. También se desconoce si Dillard, cineasta que cuenta con una carrera aún bastante breve, dirigirá o solo escribirá la película.

La información ha sido hecha pública por Variety, ante el silencio de Disney y Lucasfilm, quienes no han querido prestar declaraciones al respecto. Se desconoce, por tanto, si la nueva película llegará a los cines o será una producción para la plataforma Disney Plus.

El proyecto de J.D. Dillard se suma a la lista de nuevas películas de Star Wars que Disney estaría desarrollando y que se encuentran en un estado de producción algo difuso.

La saga de películas de Rian Johnson no ha anunciado su cancelación, a pesar de que el director ahora esté desarrollando nuevas entregas de Puñales por la espalda para Lionsgate.

Algo similar ocurre con la saga que Laeta Kalogridis está desarrollando sobre los Caballeros de la Antigua República y sobre la que tampoco se han conocido más detalles.

Lo único conocido hasta el momento es que Disney anunció tres nuevas películas de la franquicia en 2022, 2024 y 2026 para las que todavía no hay títulos ni nombres de los responsables de estos proyectos.

En cuanto a la plataforma de Disney Plus, los proyectos parecen tener más estabilidad que en el cine. The Mandalorian continúa desarrollando su segunda temporada, que llegará en octubre, la producción de la serie sobre Obi Wan sigue adelante al igual que la precuela de Rogue One, que narrará las aventuras de Cassian Andor (Diego Luna).