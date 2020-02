Banda británica Foals anuncia conciertos en México

Ciudad de México. La banda británica Foals ofrecerá en mayo un concierto en la Ciudad de México, para presentar el disco Everything not saved will be lost-Part 2, que estrenaron el año pasado.

En su cuenta de Twitter, la agrupación de indie rock liderada por el guitarrista y vocalista Yannis Philippakis, confirmó tres presentaciones en territorio nacional durante mayo: Ciudad de México el 13, Monterrey el 15 y un día después en Guadalajara.

Foals regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto en solitario, luego de su presentación en el festival Vive Latino 2019.

Yannis, Jack Bevan, Jimmy Smith y Edwin Congreave presentarán lo nuevo de su música: Everything not saved will be lost parte 1 y 2, además de éxitos como Spanish Sahara, Olimpic airways y Mi number, entre otros.

El debut discográfico de Foals fue en el 2008 con Antidotes, al cual le siguieron las producciones Total life forever, Holy fire y What went down.