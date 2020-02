"'Sin señas particulares', thriller que expone a víctimas y victimarios"

Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, obtuvo en la edición pasada del festival de cine Sundance un par de reconocimientos: el premio del público y el especial del jurado a mejor guion.

La cinta será exhibida en la próxima edición del festival de San Sebastián, pues fue apoyada por ese encuentro con su iniciativa Cine en Construcción, respaldo que otorga a nuevas producciones y noveles realizadores, como Valadez, quien escribió el texto junto con Astrid Rondero.

Protagonizada por Mercedes Hernández, David Illescas y Juan Jesús Varela, la película muestra el periplo de una mujer llamada Magdalena, quien no ha tenido noticias de su hijo desde hace meses en que se aventuró a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Las autoridades quieren que ella firme el certificado de defunción de su vástago, pero el encuentro con un padre desconsolado, migrante deportado, la hace darse cuenta de que no puede vivir sin conocer el destino del muchacho.

La historia de Magdalena es la que de forma común viven los familiares de migrantes: una odisea en un México violento y sin leyes.

Ni todos sus años de tablas en teatro, en sets de cine y series, han hecho que la protagonista, Mercedes Hernández, actriz, productora y narradora, sienta lo que una madre al despedir a su hijo.

Tras su regreso del mencionado encuentro de cine estadunidense, compartió con La Jornada una experiencia que vivió en el tiempo en que rodó Sin señas particulares, en el estado de Guanajuato.

Cuenta que cuando filmaba allá, continuamente la iba a visitar su hijo, y que el momento más difícil era cuando lo tenía que despedir en la terminal de camiones para que él regresara a la Ciudad de México. Sentía un gran miedo de no volverlo a ver , recuerda.

Me di cuenta de que era como el personaje que estaba haciendo y me dio miedo de imaginarlo. Al ser madre, me sentí muy involucrada en la historia, porque nos da terror que a nuestros hijos les pueda ocurrir algo así, como desaparecer.

Mercedes Hernández debutó en cine en El violín. También ha aparecido De la infancia, Las Aparicio, Ana y Bruno, Belzebuth y Dos veces tú, además de en series, como la de Luis Miguel. En 2014 fue postulada al premio Ariel en la categoría de mejor coactuación femenina por La trisia. Tiene mucha experiencia en obras de teatro y cabaret.