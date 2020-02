Spike Lee llevará al cine ‘American utopia’ de David Byrne

Ciudad de México. El guionista y director de cine estadunidense Spike Lee dirigirá la adaptación cinematográfica del espectáculo musical American utopia del cantante David Byrne, que terminará su temporada en Broadway el próximo 16 de febrero.

“Pillizcame. Esto no podría haber funcionado mejor para este proyecto. Spike Lee dirigiendo y produciendo”, dijo Byrne sobre la contratación del cineasta, de acuerdo al portal Deadline.

Agregó que la película “será algo conmovedor, importante y diferente a todo lo que alguien haya visto antes”.

Spike Lee, de 62 años, arrancó el 2020 con grandes noticias, ya que hace un par de semanas se anunció que será presidente del jurado del Festival de Cannes 2020 que se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo próximo.

“Cuando me llamaron para ser presidente de Cannes 2020 no me lo podía creer, me sentí al mismo tiempo feliz, sorprendido y orgulloso”, dijo el cineasta en ese momento.

Agregó que a título personal, este festival ha tenido un impacto en su carrera, “podríamos incluso afirmar que Cannes ha marcado mi trayectoria en el cine mundial”.

Además, resumió su paso por Cannes, desde su primer largometraje titulado She´s gotta have it de 1986 que se llevó el Premio de la juventud en la Quincena de Realizadores, hasta su última aparición en el festival, en 2018, cuando presentó en competencia BlackKKlansman, la cual fue premiada con el Grand Prix del Jurado.