El actor Harrison Ford aboga en México por los migrantes

Ciudad de México. El actor estadunidense Harrison Ford, quien retoma este año el cine de aventuras con El llamado salvaje, dijo este miércoles que su país enfrenta actualmente una pérdida de “liderazgo moral” en términos de migración y de políticas ambientales.

“Los estadunidenses hemos perdido algo de credibilidad en el mundo y ahora estamos ansiosos de recuperarla”, señaló Ford en una rueda de prensa en Ciudad de México donde presentó el filme basado en la novela clásica de Jack London.

El icónico actor, recordado por sus papeles protagónicos en las sagas Star Wars e Indiana Jones, urgió una completa reforma migratoria y se mostró a favor de que Estados Unidos abra las puertas a los migrantes.

“Tenemos que invitar a las personas al país, esa es la historia de Estados Unidos, y de eso dependemos, de la migración”, opinó Ford, de 77 años.

El presidente Donald Trump retomó el martes el tema de la construcción del “poderoso muro” contra la migración que ingresa a través de territorio mexicano, una de las promesas insignia de su campaña electoral, durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadunidense.

El actor del legendario filme Blade Runner destacó asimismo la lucha que los estadunidenses han emprendido en términos ambientales, tras la decisión del presidente Trump de retirar al país del Acuerdo de París.

“A pesar de la falta de compromiso por parte del gobierno de Estados Unidos, se están haciendo esfuerzos”, destacó.

Ford celebró la lucha que la joven activista sueca Greta Thunberg realiza para exigir mayores acciones para combatir el cambio climático.

“Aplaudo a los jóvenes, a Greta Thunberg por su liderazgo”, dijo.

Relajado y sonriente, el veterano actor habló de su experiencia en el séptimo arte y de su relación con los héroes, un rol que ha interpretado en la piel de personajes como Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard.

“Nunca creí en los héroes, sino en las personas reales”, confesó.

Reveló que se encuentra entusiasmado por volver a personificar a Indiana Jones en una quinta entrega de la saga que dirigirá Steven Spielberg.

“Parece una buena idea si tenemos un buen guión y creo que estamos por lograr el guión que queremos, y estoy emocionado”, dijo.

En el filme El llamado salvaje (The Call of the Wild), Ford da vida a John Thornton, un explorador que vive una aventura con el perro Buck, robado de su casa en California, en medio de la selva.