“A los cuatro vientos, álbum sobre los dolores del corazón” de Eugenia León

Se necesita, enfatizó la cantante, sacar lo que sentimos porque hemos sufrido y llorado mucho; este país ha tenido momentos de bastante dolor. Ahora no se trata de hacer un discurso ideológico ni político, sino observar qué nos hermana o en qué coincidimos .

Durante la selección del material, señaló la cantante, no pensé en si se iba a vender o no; o si este disco va a ser aceptado por público afín al grupero, pero creo que si los temas son interpretados con sinceridad y autenticidad, podrán ser apreciados por todo público .

La música, sostuvo Eugenia León –aunque digan que no cambia el mundo– es una gran confidente y cómplice. Para los mexicanos siempre está presente; la escuchamos en cualquier momento de la vida: si te vas echar un taco de barbacoa; si queremos llorar, si despedimos a un ser querido o si queremos enamorar a alguien, siempre hay música .

La intérprete aseguró que su discurso no ha cambiado con el paso de los años. Siempre pensé que hacía falta que las mujeres fuéramos narradoras para hablar de nuestro sentir. Es cierto, que hay una generación de grandes compositores, pero siempre es el punto de vista del hombre: sobre la mujer virgen, la malvada, la mancornadora o la que traiciona, pero no había canciones de mujeres para ellas ni para el mundo .

Eugenia León sostuvo: en mi caso, siempre he dicho que mi voz es un instrumento para la música, no viceversa; cada quien decide como canta y qué expresa; tal vez, tengo nostalgia de lo que no fui: escritora para plasmar cuentos o narraciones, porque en realidad cada canción es una historia y un disco es como hacer un libro completo .

El álbum que incluye Me voy a quitar de en medio, Frente a frente, No volveré, Mi funeral, Te hubieras ido antes y El hombre que más te amó, entre otros temas, verá la luz en plataformas digitales y en edición especial de cedé el 7 de febrero, día en que León firmará autógrafos en Reforma número 222.