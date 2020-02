“Parásitos es una comedia sin payasos"; va por seis Óscares

El diario inglés The Independent habló con Song Kang-ho respecto del auge del largometraje.

Tuve varias ideas que se fueron acumulando cuando comencé a escribir el guion , declaró el realizador candidato al Óscar a Europa Press. Simplemente, no podía incluirlas todas en el tiempo de ejecución de una película de dos horas, por lo que quedaron almacenadas para crear una cinta de seis horas de duración , añadió.

También será una serie para HBO que, en opinión de su director, Bong Joon-ho, no será un refrito, sino una versión expandida del filme que explorará ideas descartadas durante el proceso de escritura.

El actor afirmó que el tema del olor, presente en la película, es algo invisible , pero ahí es donde reside también su horror, porque hay algo muy fuerte que no puedes ver, pero determina la relación .

Aseguró que no hay buenos ni malos en la cinta. No creo que mi personaje sea una mala persona. Es amable y considerado... pero detrás de toda su fachada hay una sensación de dolor y de orgullo que constantemente se ve amenazada y se acumula con el tiempo .

Relaciones simbióticas

¿Quién es el parásito en la historia?– Se le preguntó al actor, muy destacado en su país.

Respondió: Creo que en cierto sentido cada personaje es un parásito. La familia rica depende del conductor, la criada y otras personas, así que en cierto modo, también son parásitos. Esta película trata sobre cómo podemos vivir juntos y cómo las personas construyen relaciones simbióticas, en lugar de señalar a alguien y llamarlo parásito .

Para Song Kan-ho, no hay mejor resumen de esto que la declaración que Bong Joon-ho publicó cuando el filme salió por primera vez: Es una comedia sin payasos, una tragedia sin villanos, todo conduce a una maraña violenta y a una caída de cabeza por las escaleras , escribió.

¿Quién puede apuntar con el dedo a una familia en dificultades, encerrada en una lucha por la supervivencia y llamar a sus integrantes parásitos?

Este lunes, Bong Joon-ho abrió el debate tras declarar en una nota de la Afp que los subtítulos son un muro difícil de saltar en Hollywood. Una vez que superen la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos, tendrán muchas más películas increíbles .

Son muchos los obstáculos que enfrentan las producciones internacionales como Parásitos, aunque sean exitosas: el idioma es uno de ellos. Hay quien dice que los subtítulos distraen, obligan a concentrar la atención en la parte baja de la pantalla, perdiendo información visual valiosa. Están otros que dicen que los ayudan a enfocarse, a seguir mejor la trama.