Amber Heard admite en audio que golpeaba a Johnny Depp

Ciudad de México. El periódico inglés Daily Mail dio a conocer un audio en el que la actriz Amber Heard admite que golpeaba a su ex esposo Johnny Depp e incluso le arrojaba objetos durante sus discusiones.

En la grabación, de 2015, se escucha a la pareja discutir y a una agresiva Heard decir: No te pegué. Lamento no haberlo hecho en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé ; Depp responde: Sí me golpeaste en la mandíbula .

En otro momento, Amber admite que comenzó la pelea esa noche y le reclama por abandonar el lugar donde se encontraban, además de llamarlo cobarde.