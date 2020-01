La música cubana ha echado raíces y tiene una tremenda salud: Eliades Ochoa

Sin embargo, desde la perspectiva del cantautor cubano, que nuevos tipos de música existan en los países que él suele visitar como parte de su trabajo, no ha afectado a la identidad musical de ninguno. Cuando llego a México oigo música mexicana por las cuatro esquinas , afirma. Detalla que pese a los otros ritmos, siguen predominando los autóctonos.

Aunque conforme pasa el tiempo le gustaría no ser tan estrechamente ligado a su participación en Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa también agradece haber formado parte de dicha agrupación. Estima, incluso, que uno de los grandes logros de la banda fue revivir muchos temas cubanos del cajón del olvido.

“Los jóvenes están haciendo son cubano en cualquier parte del país. Tú le preguntas a cualquier agrupación que se encuentre amenizando –porque Cuba es una isla musical, en donde quiera aparece gente bailando rumba o cantando–, pero a cualquiera, tú le preguntas ‘¿te sabes el Chan chan?’, te va a decir que sí”. Por lo que el cantautor se atreve a asegurar que la música cubana ha echado raíces y tiene tremenda salud .

Antes de Buena Vista, Eliades Ochoa formó parte del Cuarteto Patria. Tanto en el segundo como en el primero, era el más joven. Debido a su condición, pudo aprender de otros músicos con mayor experiencia, al punto de que los considera sus maestros. Esos van a seguir siendo los maestros que dejaron un libro que, lo mismo Elíades Ochoa o cualquier artista joven de Cuba, tiene que ir a aprender a él .

La representante del músico, Grisel Sande, aprovechó para hablar del documental dedicado a la vida de Eliades Ochoa. Dirigido por Cynthia Biestek, Eliades Ochoa From Cuba To The World narra la vida del cubano desde sus inicios como campesino hasta el momento en que alcanzó fama como miembro de Buena Vista Social Club.

Pese a los reconocimientos que le han otorgado por su larga carrera, Eliades Ochoa sigue considerando que su mayor premio es que a la gente le guste su música.

El guitarrista presenta Vamos a bailar un son hoy en el teatro Metropólitan de la Ciudad de México. El músico cubano ha prometido que el concierto no será exclusivamente del álbum, pues aseguró que deleitará a los asistentes con temas célebres de Buena Vista.