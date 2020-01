Erykah Badu se presentará en México por primera vez

Ciudad de México. La creatividad y diversidad musical se combinarán en los escenarios del Carnaval Bahidorá que inicia desde el 14 hasta el 16 de febrero, en el parque acuático Las Estacas, en Morelos.

En ese encuentro multicultural se presentará el sábado 15 de febrero, por primera vez en México, Erykah Badu (Dallas,1971) considerada por la prensa internacional como la reina y precursora del género new soul, sonido que toma como base al soul y lo mezcla con el hip hop y el jazz

La estadunidense tiene claras influencias de grandes personajes del jazz como Billie Holiday, Miles Davis, Charlie Parker y Al Jarreau, también ha incursionado en la actuación y el activismo político.

Su primer álbum llamado Baduizm cambió la escena musical en 1997, ese material recibió elogios de la crítica y dos premios Grammy, por la mejor interpretación vocal femenina por la canción On & On y mejor álbum de R&B (rhythm and blues).

En ese mismo año Erykah participó en el disco When Disaster Strikes... con el tema ‘One’, formó parte de la gira Smokin Grooves, junto a Cypress Hill, Foxy Brown, George Clinton y The Roots.

En 1999 hizo su debut en el cine, al interpretar a Rose Rose en la película The Cider House Rules, dirigida por por Lasse Hallström, donde compartió pantalla con Michael Cain y Charlize Theron.

También destaca su tercer álbum con el nombre de Mama's Gun, lanzado en 2000 y contribuyó con la banda sonora de la película Bamboozled, de Spike Lee.

En 2003, realizó Worldwide Underground, donde colaboró con algunos de los mejores del hip-hop como en la canción ‘Love of My Life Worldwide’, con Angie Stone, Queen Latifah y Bahamadia.

En 2004, participó en la película Dave Chappelle's Block Party, interpretando varias canciones con otras superestrellas de R&B.

Erykah Badu tiene su propio sello musical llamado Control FreaQ Records y tiene la finalidad de permitir a sus artistas total libertad creativa en sus grabaciones. El primer talento quien fue auspiciado por ese sello fue Jay Electronica.

En 2008, grabó New Amerykah Part One y fue hasta el 2010 cuando entregó la segunda parte llamada New Amerykah Part Two Return of the Ankh.

También causó un alboroto por comentarios que realizó en un artículo en la revista Vulture. Todo se generó por negarse a juzgar al comediante Bill Cosby por las acusaciones de agresión sexual contra él, ella dijo: "Veo bien en todos. Vi algo bueno en Hitler", y agregó: "Tuvo una infancia terrible. miro a mi hija y no puedo imaginar que se encuentre en casa de otra persona y la traten tan mal. Veo cosas así".

El año pasado entró en controversia por su punto de vista sobre el cantante R. Kelly, quien enfrentaba también acusaciones de abuso sexual.

En un concierto de enero en Chicago, dijo que "estaba haciendo una oración en este momento por R." después siguió con un tweet donde escribió: "Te amo. Incondicionalmente. Eso no significa que apoye tus malas elecciones. Quiero curarte para ti y para cualquier persona que hayas herido como resultado de que te hayas lastimado. ¿Es extraño para ti? Eso es todo lo que he dicho. Cualquier otra cosa ha sido fabricada o sacada de contexto”.

Sin duda Erykah Badu es una genio con una personalidad polémica en la actualidad, la experiencia de presenciar su trabajo musical es imprescindible para quienes asistan al Carnaval Bahidorá.