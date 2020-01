Rosie Pérez dice que se enteró de violación de Weinstein

Nueva York. La actriz de Do the Right Thing Rosie Pérez testificó el viernes que su compañera de reparto Annabella Sciorra le dijo a mediados de la década de 1990 que Harvey Weinstein la había violado pero que no podía acudir a la policía porque “me destruiría”.

Al testificar durante el juicio por violación contra el exempresario de Hollywood, Pérez dijo que su amiga Sciorra le había dicho en algún momento en 1993 con la voz trémula que algo le había pasado: “creo que fue una violación”.

Pérez le preguntó a Sciorra si sabía quién la había atacado, pero Sciorra no le dijo en el momento. Meses después en otra llamada telefónica desde Londres le dijo que Weinstein la estaba acosando y estaba asustada, agregó Pérez.

“Le dije, ‘él es el que te violó’”, y ambas comenzaron a llorar, testificó Pérez.

“Por favor ve a la policía”, recordó que le pidió a su amiga, pero dijo que Sciorra respondió: “no puedo, me va a destruir”.

El jueves Sciorra dijo al jurado que Weinstein entró a su apartamento de Nueva York a la fuerza, la sujetó en una cama y abusó de ella en 1993 o 1994. Agregó que Pérez fue una de las pocas personas a las que le contó sobre el incidente antes de denunciar públicamente en 2017.

Weinstein niega haber tenido relaciones sexuales no consensuadas. Sus abogados dijeron que Pérez no debería de testificar, pero el juez James Burke estuvo de acuerdo.

El abogado defensor Damon Cheronis cuestionó a Pérez por qué no fue ella con la policía, o a la casa de Sciorra cuando le habló por primera vez sobre el supuesto ataque.

“Porque estaba siendo respetuosa”, dijo Pérez.

Weinstein el exejecutivo de estudio cuya caída impulsó el movimiento #MeToo está acusado de realizarle sexo oral por la fuerza a la asistente de producción Mimi Haleyi en el apartamento de él en Nueva York en 2006 y de violar a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013. Sciorra es una de cuatro acusadoras adicionales que se espera que testifiquen contra él como parte de un esfuerzo de la fiscalía para mostrar que Weinstein estaba acostumbrado a acosar mujeres.

El productor de 67 años de películas ganadoras del Oscar como Chicago y The King's Speech (El discurso del rey) podría ser sentenciado a cadena perpetua de ser declarado culpable.

Sciorra, de 59 años, es famosa por su trabajo en la serie The Sopranos. Pérez, de 55 años, actuó en la película de 1989 Do the Right Thing y en Fearless de 1993 por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto.

Sciorra dijo al jurado que comenzó a lacerarse y a beber mucho tras la supuesta violación. El viernes su amiga y modelo Kara Young testificó que una nerviosa Sciorra “parecía un desastre” con unas largas cortaduras en sus piernas cuando las dos vieron los Premios de la Academia juntas en 1994.

Los abogados de Weinstein cuestionaron las acciones de Sciorra después de la supuesta agresión al preguntarle por qué hizo la película producida por Weinstein Cop Land (Tierra de policías) de 1997 si él la había violado unos años antes. Sciorra dijo que no estaba al tanto de la participación de Weinstein hasta que había acordado aparecer en la película.

La defensa también ha cuestionado porqué las acusadoras de Weinstein mantuvieron una relación cordial con él por años si era un hombre que según ellas las había atacado. Los fiscales trataron de darle algunas respuestas al jurado el viernes con las declaraciones una psiquiatra forense quien testificó sobre el mismo tema en el juicio en Pennsylvania que llevó a la sentencia de Bill Cosby en 2018 por abuso sexual.

La doctora Barbara Ziv dijo al jurado en el caso de Weinstein, integrado por siete hombres y cinco mujeres, que la mayoría de las víctimas de abuso sexual siguen en contacto con sus abusadores, quienes suelen amenazar con represalias si las víctimas le cuentan a alguien lo ocurrido.

Las víctimas esperan “que esto sea sólo una aberración”, dijo Ziv y se dicen: “’Puedo meter esto dentro de una caja y olvidarlo. No quiero que empeore. ... Puedo manejar este trauma físico, que Dios no permita que arruine el resto de mi vida”.

Las víctimas pueden terminar culpándose “sin saber que su comportamiento es lo que se espera que hagan”, dijo Ziv, quien se describe como una experta en “comportamiento de víctimas de abuso sexual” y ha evaluado a más de mil personas en esta situación.

Ella no evaluó a ninguna de las acusadoras de Weinstein y los abogados del exproductor señalaron este punto.

The Associated Press no suele identificar típicamente a la gente que afirma haber sido víctima de abuso sexual, a menos que denuncien públicamente, como Sciorra y otras han hecho.

Por otro lado, El jurado del proceso contra Harvey Weinstein se enteró el viernes de que el productor de cine contrató a un detective para investigar a mujeres que sospechaba de contar sus presuntas agresiones sexuales a periodistas.

El jurado escuchó asimismo el testimonio de la actriz nominada al Óscar Rosie Pérez.

Dos meses antes del estallido del escándalo que en octubre de 2017 dio nacimiento al movimiento #MeToo, el extitán de Hollywood envió un correo electrónico con una "lista negra" de personas que quería investigar a un detective privado, según contó éste al jurado.

La lista incluye decenas de nombres, algunos de ellos subrayados en rojo para indicar las personas que más preocupaban al productor.

Incluían los nombres de las actrices Rose McGowan, que según Weinstein intentaba chantajearlo, y de la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, que el jueves prestó testimonio sobre su presunta violación a manos del acusado.

El exproductor de cine puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable de violar a la actriz Jessica Mann en 2013 y de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

El investigador Sam Anson contó al jurado de la corte penal estatal de Manhattan que recibió el correo electrónico de Weinstein el 17 de agosto de 2017, pero no siguió sus instrucciones.