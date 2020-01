Draco Rosa lanza tema inspirado en poema Sabines

Ciudad de México. El cantante y compositor Draco Rosa, ya tiene disponible en plataformas digitales el nuevo sencillo “Quiero vivir”, inspirado en un texto del poeta mexicano Jaime Sabines y cuyo video fue grabado en su natal Puerto Rico bajo la dirección de Inés Mongil, quien también colaboró en el video de “2Nite 2Nite.”

“‘Quiero Vivir’ tiene algo de magia porque me saca del tiempo y me mantiene en el presente. La vida parece tan intimidante, como si existiera un reloj de tiempo cuando miramos hacia el futuro o nos perdemos pensando en nuestro pasado. Pero si te quedas en el presente, el tiempo no existe”, comenta.

La nueva canción se inspiró en “Tengo ojos”, de la autoría del poeta tuxtleco, Jaime Sabines y el videoclip, combina elementos del rock así como sonidos acústicos que son el fondo de los paisajes de la tierra del cantautor que tienen como fin transmitir el constante contacto del cantante con la naturaleza.

En este 2020, Rosa acompañará a Soda Stereo en su gira por Latinoamérica y además emprenderá la propia con su proyecto solista. Actualmente está trabajando en nuevas canciones y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum.