Wendy Williams se disculpa por comentarios sobre Joaquin Phoenix

La presentadora de televisión Wendy Williams ofreció una disculpa a las personas con labio leporino y paladar hendido, luego de los comentarios que emitió respecto a la cicatriz de Joaquin Phoenix, protagonista de Joker.

Durante el programa The Wendy Williams Show, la conductora expresó que cuando el actor se afeita el bigote, se puede apreciar una cicatriz en su labio superior lo cual da la impresión de tener labio leporino y paladar hendido, declaración a la que secundó con llevarse la mano a la boca y levantar su labio.

Por dicho comentario, Williams recibió una ola de críticas a través de redes sociales, inclusive el reclamo del jugador de futbol americano Adam Bighill, quien en su cuenta oficial de Twitter pidió a la presentadora disculparse por las burlas a gente con dichos padecimientos, pues su hijo Beau sufre ese problema.

Días más tarde, después de una campaña iniciada por el deportista en distintos medios de comunicación, Wendy lamentó sus comentarios y expresó: “Quiero disculparme con la comunidad hendida y, en honor de Beau (hijo del futbolista), nuestro programa está donando a ‘Operation Smile’ y ‘American Cleft Palate’, alentamos a nuestros ‘Wendy Watchers’ a aprender más y ayudar a la comunidad hendida”.

Por su parte, la cantante Cher contestó a la presentadora en sus redes sociales: “Iba a intentar controlar mi temperamento, pero estoy muy enojada y no puedo. En 1985, hice una película llamada ‘Máscara’, en ella actué con niños y adultos que tenían deformaciones craneoencefálicas. No tienes idea por todo lo que pasan estas personas, más de 20 operaciones”.

La intérprete de temas como Believe y Woman’s World agregó que Wendy Williams no ofreció una disculpa sincera, sino que es la forma en que podrá mantener su empleo y destacó que no existe una forma que alcance para justificar el haberse reído de niños y adultos con paladar hendido y labio leporino.