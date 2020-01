Marvel Studios cancela rodaje en Puerto Rico por sismos

San José. Los estudios cinematográficos cancelaron el rodaje de Falcon and the Winter Soldier, la primera serie del universo Marvel en Disney+, en Puerto Rico debido a los terribles terremotos que recientemente ha sufrido el isla, lo que ha provocado que por motivos de seguridad hayan optado por no grabar en el lugar.

El 7 de enero, Puerto Rico sufrió un terremoto de magnitud 6.4 en la zona de la costa sur, según recogió Deadline.

El sábado 12, la isla caribeña sufrió otro sismo, esta vez de 5.9.

Esto ha provocado que en Marvel se hayan replanteado rodar en la región.

Originalmente, estaba planeada una grabación de dos semanas, teniendo que comenzar a filmar en Arecibo, el parte norte de la isla, este martes 14. El terremoto ha sido el más fuerte que ha sufrido Puerto Rico desde hace un siglo. No está claro si Marvel retomará los planes de rodaje en la isla en el futuro u optará por rodar en otra zona.

Falcon and the Winter Soldier será el primer spin-off en forma de serie que estrenará Marvel. Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelve a meterse en la piel de Sam Wilson y Bucky Barnes respectivamente. En la pasada edición de la Comic-Con de San Diego se anunció que el actor alemán Daniel Brühl interpretaría de nuevo a Zemo.

NO ES LA ÚNICA PRODUCCIÓN DISNEY CON PROBLEMAS DE RODAJE

Aunque la filmación se ha detenido por una catástrofe natural ajena a Disney, lo cierto es que no es la primera producción de en tener problemas de rodaje. La primera de ellas fue el regreso de Lizzie McGuire, que ha paralizado su grabación tras el abandono de su creadora, Terri Minskey; a ello se añade el retraso de la serie de Ojo de Halcón, tampoco hay que olvidar que Scott Derrickson, director de Doctor Strange, ha abandonado la secuela.

El estreno de Falcon and the Winter Soldier está previsto para otoño de este 2020 en la plataforma Disney+. Este mismo año también llegará otra ficción de Marvel, WandaVisión.