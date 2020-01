Interpreta Billie Eilish el tema de la próxima cinta de James Bond

Madrid. Billie Eilish cantará la canción principal de la próxima película de James Bond, No time to die, que se estrenará el próximo mes de abril. Con tan solo 18 años, la californiana, que también ha escrito la canción con su hermano Finneas, se convierte así en la artista más joven en cantar para 007.

"Es una locura ser parte de esto. Poder hacer la canción principal para una película que es parte de una serie tan legendaria es un enorme honor. James Bond es la franquicia más increíble de la historia.

Todavía estoy en shock", dice Eilish en un comunicado.

Su hermano y colaborador habitual añade: "Escribir la canción para una película de Bond es algo que hemos soñado toda nuestras vidas. No hay emparejamiento más icónico de música y cine que el de Goldfinder y Live and let die. Nos sentimos muy afortunados de desempeñar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007".

De esta manera, Eilish se suma al selecto club de artistas que han cantado para James Bond, entre los que están por ejemplo Sam Smith, Adele, Jack White con Alicia Keys, Chris Cornell, Madonna, Garbage, Sheryl Crow, Tina Turner, A-HA, Duran Duran, Paul McCartney & Wings, Tom Jones, Nancy Sinatra o, por supuesto, Shirley Bassey.

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli afirman que "es un placer anunciar que Billie y Finneas han escrito un tema muy potente y emocionante para 'Sin tiempo para morir', que encaja perfectamente con la parte emocional de la historia de la película".

"Son pocos los elegidos para grabar un tema de Bond. Soy un gran fan de Billie y Finneas. Su creatividad y talento son insuperables y tengo muchas ganas de que el público escuche lo que han conseguido, un nuevo enfoque cuya interpretación perdurará por generaciones", afirma el director de la cinta, Cary Joji Fukunaga.

Universal Pictures International estrenará mundialmente 'Sin tiempo para morir' a partir del 2 de abril, fecha de estreno en países como España y Reino Unido. Metro Goldwyn Mayer estrenará la película en Estados Unidos el 10 de abril a través de su distribuidora United Artists.