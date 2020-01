Falleció el cineasta Jaime Humberto Hermosillo

Ciudad de México. El realizador Jaime Humberto Hermosillo se adaptó a cada época e hizo cine con libertad para mantenerse firme en la trinchera de la producción cinematográfica.

El director de películas emblemáticas, como La tarea o María de mi corazón, falleció ayer en Guadalajara a los 77 años, dejando un importante legado creativo, con el cual desafío convencionalismos sociales y códigos morales.

Fue en su natal Aguascalientes (22 de enero de 1942) donde descubrió su interés por el cine. Creció en el seno de una familia conservadora de la clase media, asunto que reflejó en su filmografía e historias a lo largo de más de cuatro décadas.

En sus primeros cortometrajes, a mediados de los años 60, buscó desentrañar la hipocresía de la sociedad mexicana en Los nuestros (1969), filme que lo perfiló como una de las voces nuevas del cine mexicano; pero su primer trabajo largo, La verdadera vocación de Magdalena (1972), marcó el inicio formal de su carrera como cineasta.

Durante el sexenio presidencial de Luis Echeverría, realizó su primera gran producción, El señor de Osanto, a la cual siguieron varias de sus mejores obras, como El cumpleaños del perro, La pasión según Berenice, Naufragio y Amor libre.

La tarea

En los años 80, la crisis cinematográfica lo obligó a mudarse a Guadalajara y a realizar producciones de forma independiente, de las cuales se desprende Doña Herlinda y su hijo. En la década de 1990 la experimentación y libertad lo llevaron a desafiar la moralidad conservadora en cintas como La tarea y su secuela La tarea prohibida, que causaron revuelo por su contenido sexual.

Su obra e influencia han marcado la pauta para generaciones de cineastas que exploran sin restricciones temas que habían sido mal vistos por la sociedad mexicana. Hermosillo también fue uno de los fundadores de la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara.

En 2017, el cineasta dijo: Hace dos años me lo propuse y ya estoy haciendo cine independiente, con nuevos recursos técnicos, los digitales. No quiero hacer películas con enormes presupuestos, sino con gran libertad. No hay que presentar a una productora un guion con el que se asuste. Ahora se puede hacer cine con la mayor de las libertades. También soy mi distribuidor. Abrí todas las redes sociales y he entablado relaciones con gente dentro y fuera del país para enviar mis cintas. Ya no tengo que pedir permiso al productor, lo que garantiza mayor difusión de manera sencilla .

En 2013, al recibir la medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico 2012, consideró: “Espero que se encienda una luz sobre mí y mi obra, y me ayude para volver a filmar en 35 mm. Otros premios se pueden recibir dos o tres veces en la vida, pero la medalla Salvador Toscano una sola; además, viene de la Cineteca Nacional, determinante en mi vida y en mi carrera”.