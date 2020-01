Gana Phoenix premio de la crítica a mejor actor por 'Joker'

Ciudad de México. El actor estadounidense Joaquin Phoenix fue reconocido en la categoría de mejor actor en la entrega número 25 de los Premios de la Crítica Cinematográfica, los cuales destacaron su trabajo en la cinta “Joker” del director Todd Phillips.

Al recibir el premio Phoenix expresó: “Scott Silver y Todd Phillips nos engañaron, tomaron un personaje de los cómics y lo utilizaron para hablar de un trauma en la infancia, violencia con armas, el aislamiento y la salud mental, en lugar de enfocarse en la violencia invitaron a la audiencia a ver cómo se siente ser uno de los olvidados, y lo aprecio profundamente”.

Phoenix consiguió el premio de la crítica luego de haber estado nominado en la misma categoría por “Walk the Line” en 2006 y “The Master” en 2013, además, dicho reconocimiento se suma al que obtuvo en la pasada entrega de los Globos de Oro, donde ganó en la categoría de mejor actor en drama.

En la categoría de mejor actor para el Premio de la Crítica Cinematográfica, también se encontraba el actor español Antonio Banderas por la cinta “Pain and Glory”; el estadounidense Robert De Niro por “The Irishman”; Leonardo DiCaprio por su actuación en “Once Upon a Time in Hollywood”; Adam Drive por “Marriage Story” en la que compartió créditos con Scarlett Johansson; además de Adam Sandler y Eddy Murphy.

Hasta el momento, Phoenix se perfila como uno de los favoritos para la próxima entrega del Oscar, cuyas nominaciones serán anunciadas este lunes, con lo que el actor podría conseguir su tercera nominación a la estatuilla dorada.