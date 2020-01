La banda británica Bauhaus regresa a México

Ciudad de México. La banda británica Bauhaus, considerada pilar del rock gótico pospunk, regresará a la Ciudad de México después de 15 años de ausencia como parte de los conciertos internacionales de rencuentro que ofrecerá en 2020.

La agrupación actualmente está activa con los talentos de su alineación original: al divo Peter Murphy, Daniel Ash, en la guitarra: el baterista Kevin Haskins, y David J, con el bajo.

En diciembre pasado, la banda confirmó dos presentaciones: el 8 de abril en el recinto cultural Alexandra Palace de Londres, y el 26 de abril en el teatro Radio City Music Hall de Nueva York. Ahora se incluye el concierto que ofrecerán este 28 de abril en el capitalino Fronton México, dio a conocer hace un par de días Noiselab, la agencia encargada de este show, aunque no reveló más detalles.

El anuncio de las nuevas presentaciones se dio después de los tres conciertos —con ventas de boletos agotados— que ofreció la agrupación un mes antes en el teatro Hollywood Palladium de Los Ángeles. Paralelamente Murphy y David J continúan con la gira The Ruby Celebration, con la que celebran 40 años del álbum debut de Bauhaus: In the Flat Field, publicado en 1980.

Bauhaus se fundó en 1979, con la publicación de su sencillo Bela Lugosi's Dead, y forma parte importante de una generación musical en la década de 1980 que comprende a destacadas bandas, como Joy Division, Siouxsie and The Banshees, The Cure, y Depeche Mode, entre otras. Su disolución oficial se dio en 1983, y sus miembros comenzaron con carreras solistas.

Como se recordará otra de las presentaciones de Bauhaus, se realizó el 11 de enero de 2019 cuando actuó en el Teatro Metropólitan, pero en aquella ocasión no tuvieron alineación original sólo con Peter Murphy y el bajista David J, pero se anunció como un concierto del 40 aniversario del grupo. Un día después repitieron en la ciudad de Guadalajara.

En aquella ocasión la lista de canciones que interpretaron incluyeron sus más sonados éxitos y algunas rarezas como: The man with the X-Ray eyes y The three shadows part II, Dark entries, She’s in parties y Bela Lugosi’s dead.

El último concierto que la banda ofreció con alineación completa en México fue en 2005, en el capitalino Salón 21 (ahora Salón José Cuervo) y el jalisciense teatro Diana, en el que hicieron un repaso de su trayectoria musical. Su afición mexica los recuerda por el concierto que brindó en 1998 en ex cine Ópera, cuya presentación tuvo tanta convocatorio que hubo portazo.