Instalarán en Londres escultura que simboliza arrogancia y colapso

The end (El fin), de la artista británica Heather Phillipson, no es únicamente una escultura, sino una obra multimedia, ya que las cámaras del dron grabarán en directo las inmediaciones y sus imágenes podrán verse en una página web. La obra se instalará en marzo y estará ahí durante dos años en el cuarto zócalo, vacío, de la céntrica Plaza de Trafalgar, donde se han colocado diferentes esculturas desde 1998.

Su instalación tendrá lugar casi dos meses después del Brexit, cuyos detractores temen que lleve al país a la ruina política y económica.

La Plaza de Trafalgar fue también el año pasado el corazón de las protestas del grupo ecologista Extinction Rebellion, que alerta sobre la emergencia climática y el futuro del planeta.

La plaza tiene cuatro grandes pedestales en sus esquinas, tres con estatuas permanentes y un cuarto que nunca fue terminado.

The end remplazará a The invisible enemy should not exist (El enemigo invisible no debería existir), que recreaba una antigua escultura iraquí destruida por el grupo yihadista Estado Islámico.