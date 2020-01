Tarantino y Almodóvar, fuera de nominaciones de guionistas de Hollywood

El sindicato de guionistas de Estados Unidos ha anunciado las películas que optarán a los premios del gremio, destacando entre las candidatas películas como la surcoreana Parásitos, Historia de un matrimonio, El irlandés o Mujercitas.

Érase una vez en... en Hollywood, una de las principales favoritas para los Oscar y triunfadora en los Globos de Oro, se ha quedado fuera, al no ser Quentin Taratino apto para aspirar a estos premios.

Lo mismo ha ocurrido con Pedro Almodóvar y su filme Dolor y gloria.

El motivo por el que Tarantino nunca ha sido nominado a los premios del Sindicato de Guionistas es por una disputa sucedida en 1994, relacionada con los créditos de la cinta Asesinos natos, dirigida ese año por Oliver Stone y cuyo libreto estaba basado en un guion de Tarantino.

Debido a este conflicto, el director de Pulp Fiction y Kill Bill se negó a afiliarse al sindicato, lo que implica que quede excluido de los premios, al no permitirle participar por no pertenecer al gremio. Pese a no optar a estos galardones, sus posibilidades para ganar el Oscar en la categoría de mejor guion original se mantienen.

Han sido excluidos también por no estar vinculados con la organización Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria y Lulu Wang, por The Farewell. Entre los candidatos de este año, destacan que en todas las categorías hay, al menos, un libreto firmado por una guionista.

Estas son todas las nominaciones a los premios del Sindicato de Guionistas de Hollywood:

-Mejor guion original: 1917, de Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, Parásitos de Bong Joon-ho y Han Jin-won, Puñales por la espalda de Rian Johnson, Súper empollonas de Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel y Katie Silberman.

-Mejor guion adaptado: El irlandés de Steven Zaillian, Jojo Rabbit de Taika Waititi, Joker de Todd Phillips y Scott Silver, Mujercitas de Greta Gerwig y 'Un amigo extraordinario' de Micah Fitzerman y Noah Harpster.

-Mejor guion documental: Citizen K de Alex Gibney, Foster de Mark Jonathan Harris, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' de Alex Gibney, Joseph Pulitzer: Voice of the People de Robert Seidman y Oren Rudavsky, y The Kingmaker de Lauren Greenfield.