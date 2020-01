Muere el cantante de rock Paco Gruexxo

Las “tocadas de rock” fueron la vida y el orgullo de Paco Gruexxo. Impulsor de los hoyos fonky en Tlatelolco, el roquero, promotor y “comunicador” abrió la puerta a este género así como a innumerables bandas que debutaron en foros que promovió en esa unidad habitacional, donde fue considerado “el rey”.

La madrugada del lunes 6 de enero, Francisco Aguilar Chávez, falleció a causa de “un infarto fulminante” a los 73 años de edad, dijo a La Jornada Osiris Aguilar, una de sus cinco hijos -Rock, Greta, Circe e Ingrid-, que sobreviven junto con su esposa Carmen Gutiérrez y varios nietos. Otro de sus hijos, Espartaco, murió hace años y dejó “un dolor inmenso”en el roquero, el cual nunca logró superar.

En una entrevista que ofreció, hace casi un año, a La Jornada, en su casa de ciudad Satélite, el roquero recordó las críticas que recibió, las amenazas y hasta los enfrentamientos que sostuvo con muchos políticos. A principios de la década de los 60 organizó el primer concierto masivo en Tlatelolco y luego llevo el rock a los foros “Antonio Caso, Félix Azuela y Cinco de Mayo”.

Tampoco -dijo- le gustaba ser llamado “emperador de Tlatelolco”, pero era una enciclopedia viviente de la música. Recordaba con precisión fechas, nombres, bandas, y todo aquello que involucrara el rocanrol, sus subgéneros y vertientes.

Aseguró: “Me gusta el cigarro, el whisky y la champaña; el rock no puede ser totalmente transparente, si no tienes algo de malicia no puedes rocanrolear. Amo a Dios nuestro señor, porque es el único que me ha ayudado; siempre le he tenido respeto”.

Lo cierto, admitió, “es que un roquer es para siempre y no puede estar sujeto a lo que diga una mujer; es una necesidad de movimiento. El que no se mueve se empioja”.

En el primer mes de 2020, tras su incesante vida y su inolvidable Sinfonía en Tlatelolco, Paco Gruexxo será sepultado este miércoles en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el estado de México, “donde su esposa, hijos y nietos lo despiden con mucho amor”.