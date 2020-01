Patti Smith regala poema a la activista Greta Thunberg por cumpleaños

Madrid. Patti Smith compuso un poema dedicado a Greta Thunberg para celebrar el cumpleaños 17 de la activista. La autora elogia la labor de la adolescente para salvar el planeta.

Los 12 versos que componen este literario regalo fueron compartidos por la artista en su cuenta de Instagram donde adjuntó una fotografía de Thunberg al texto.

Destaca el altruismo de la joven y su valentía para posicionarse en una situación de conflicto de gran magnitud.

This is

Greta Thunberg, turning

seventeen today, asking

for no accolade, no gifts,

save we not be neutral.

The Earth knows its kind,

just as all deities, just as

animals and the healing

spring. Happy birthday

to Greta, who stood today,

as every Friday, refusing

to be neutral.