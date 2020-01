Inicia el año con estos estrenos de la Cineteca Nacional

Ciudad de México. La Cineteca Nacional dio a conocer los estrenos que tendrá en cartelera este inicio de año. Las recomendaciones incluyen películas premiadas y algunos clásicos de reconocidos directores.

El Faro (The Lighthouse, Estados Unidos, 2019, 110 min.)

Segundo largometraje del visionario estadounidense Robert Eggers —cuya ópera prima, La bruja (2015), fue multipremiada en los certámenes y festivales más importantes del mundo como el Festival de Sundance—, se centra en la peculiar relación de dos guardafaros que radican en una remota isla en Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. Galardonada con el premio FIPRESCI en la décimo séptima edición del Festival de Cannes, El faro es una mezcla de horror y thriller psicológico que explora los límites de la mente en aislamiento y la locura, protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe.

Clásicos en pantalla grande: Martin Scorsese

¿Quién llama a mi puerta? (Who's That Knocking at My Door, Estados Unidos, 1967, 90 min.)

El desempleado J.R. es un joven italoamericano satisfecho con la vida que tiene en la llamada Pequeña Italia en Nueva York. La llegada de una chica de otro barrio llevará a J.R. a cuestionar los preceptos de su vida. Abandonada en 1965 para ser retomada dos años después, la ópera prima de Martin Scorsese destaca por su curiosa ambivalencia producto de la sinceridad con la que el director disecciona su herencia católica y sus sentimientos hacia el medio social en el que creció.

Festival de cine europeo

Homo Sapiens, de Nikolaus Geyrhalter (Austria, Suecia, Alemania, 2016, 94 min.)

¿Qué significa ser un Ser humano? ¿Qué quedará de nuestra especie cuando hayamos desaparecido de la tierra? En este ensayo documental el espectador hace un recorrido por lugares vacíos, ruinas y ciudades desiertas en los que la naturaleza ha reclamado el espacio que tiempo atrás fue suyo. Homo sapiens es una oda a la humanidad vista desde un hipotético y posible escenario futuro en el que se evoca el final de la Era industrial, así como las fragilidades y limitaciones de la existencia humana.

Matiné de Reyes

Dino King, de Han Sang-Ho (Dino King 3D: Journey to Fire Mountain, Corea del Sur-China, 2019, 92 min.)

Protagonizada por dos tarbosaurus, Speckles y Junior, padre e hijo que perdieron a toda su familia durante una épica batalla, Dino King recoge una emotiva historia dedicada al público infantil añadiendo una profunda dimensión temática a través de momentos y enseñanzas experimentadas por los personajes: ambos dinosaurios vivirán una odisea durante su búsqueda por sobrevivir y encontrar un lugar seguro para radicar. El relato de esta película, realizada en coproducción entre Corea del Sur-China, aborda la valentía y el amor y será proyectada el próximo 6 de enero.