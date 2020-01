De Seventeen y Billy Joel, entre los conciertos más deseados en 2020

Ciudad de México. Diversas agrupaciones y solistas regresarán con éxitos de antaño así como con nuevo material, con el cual buscarán acercarse a sus seguidores y atraer a nuevas generaciones a lo largo de 2020.

Desde la gira Resurrección, de la banda Hombres G, o los conciertos de Mónica Naranjo, Ricky Martin, Gloria Trevi, Raphael y José Luis Rodríguez El Puma hasta Maroon 5, Billy Joel, Tame Impala, Foreigner o Guns N’ Roses serán algunos de los espectáculos que se presentarán en diversos foros de la Ciudad de México.

Uno de los conciertos que llama la atención es el de Seventeen, en el Palacio de los Deportes, el 17 de este mes. La agrupación surcoreana que ha generado expectación visitará por primera vez la ciudad de México en su gira World Tour Ode To You.

El 18 de enero, en ese recinto de Iztacalco, la cantante Mon Laferte llegará tras una racha de exitosas presentaciones en Argentina, Chile y Perú, así como de estrenar el tema Paisaje japonés, producido por Manú Jalil y Mon y mezclado por Eduardo del Águila.

Este tema se suma a Chilango blues y Canción de mierda.

En tanto, los Backstreet Boys se presentarán con su gira DNA World Tour los días 20, 21 y 22 de febrero en el Palacio de los Deportes, en una gira que incluye también presentaciones en Guadalajara y Monterrey.

También en el domo de cobre, pero el 28 de febrero, se presentará Foreigner con éxitos como I Want To Know What Love Is o Juke Box Hero que los ha convertido en una de las bandas más populares en el mundo en más de 40 años de trayectoria.

En el caso de Billy Joel se ha dicho que será la última ocasión que el músico visite la Ciudad de México. Considerado el tercer solista más vendido, Joel se presentará el 6 de marzo en el Foro Sol.

Mientras, el 12 de marzo, en el mismo recinto, se escuchará Soda Stereo: Gracias totales, encabezada por Charly Alberti y Zeta Bosio, en la que se recordará el legado de la banda, así como del cantante y compositor Gustavo Cerati. Esta histórica celebración tendrá varios invitados.

Fenómeno adolescente

Tame Impala ha causado expectación, con el concierto más grande hasta la fecha en el Foro Sol que marcará su regreso al país el 19 de marzo, donde tendrá como invitados a MGMT y Clairo.

El fenómeno pop de 17 años, Billie Eilish, se presentará en la Ciudad de México y Guadalajara en la gira Where do we go?

La estadunidense llegará a la Arena VFG el 25 de mayo y en el Palacio de los Deportes el 27 de mayo.

Con Love on Tour, Harry Styles también visitará México el 1º de octubre de 2020 en la Arena VFG de Guadalajara y el 3 en el Foro Sol, donde lo acompañará la cantante de reggae jamaicano Koffee.

En los festivales destaca la edición 21 del Vive Latino, que en su cartel contendrá a Guns N’ Roses, Los Tucanes de Tijuana, Vicentico, Carlos Vives, Andrés Calamaro, Ely Guerra, Babasónicos o The Cardigans que llegarán para atrapar la atención de sus seguidores en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 14 y 15 de marzo.

El Electric Daisy Carnival (EDC), dedicado a la música dance, se realizará el 28 y 29 de febrero y primero de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En tanto, Ceremonia, se efectuará el 25 de abril, en las inmediaciones del Campo Marte con la presencia de The Chemical Brothers y Thom Yorke, entre otros.

El metalero Domination se realizará el 1º y 2 de mayo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con Misfits, Def Leppard, Opeth y Rancid.