En 2019, los capitalinos fueron testigos de notables hitos musicales

En cuanto a conciertos, la Ciudad de México fue testigo, este 2019, de momentos históricos para la industria musical internacional: las bandas británicas The Cure y Bauhaus celebraron aquí su 40 aniversario; Café Tacvba festejó que ya ronda las tres décadas, y las presentaciones de Billie Eilish, por primera vez; Franz Ferdinand, y The Strokes, en el Festival Corona Capital, fueron multitudinarias.

A continuación, un recuento de los conciertos que marcaron a los capitalinos este 2019.

En octubre pasado, el séquito de The Cure quedó hipnotizado con una extensa presentación en el Foro Sol, con la que recompensó a las más de 65 mil almas que asistieron al festejo de su 40 aniversario.

Robert Smith demostró que a pesar del tiempo, el sonido, sintonía y energía de la banda permanecen intactos. Fueron ovacionados sin receso por sus adoradores, que agotaron localidades apenas salieron a la venta.

Los británicos volvieron a la Ciudad de México luego de seis años de ausencia.

The Cure mostró que está revitalizado y con energía para seguir captando adeptos entre las nuevas generaciones. Bien lo dijo el veterano vocalista en el concierto de aniversario que la banda ofreció el año pasado, el cual quedó filmado en Anniversary: 1978-2018, Live in Hyde Park, London: Si hace cuatro décadas me hubieran preguntado dónde estaría, habría dado una respuesta incorrecta. Sigo aquí .

En 2019, justo después de la introducción de The Cure en el Salón de la Fama del Rock & Roll, Smith y compañía realizaron una serie de actuaciones para festejar 30 años de Disintegration, álbum de 1989, en la Sydney Opera House, de Australia. La banda también encabezó 25 de los festivales más grandes de Europa, entre ellos Roskilde, Exit y Glastonbury.

En este año que termina, en el Palacio de los Deportes, se presentó por primera vez en México el cantante británico Billy Idol, luego de más de cuatro décadas de carrera.

El chico Malo del Rock electrizó el Domo de Cobre y levantó de sus asientos a los miles de asistentes, desde la segunda canción de su repertorio: Dancing with Myself; sus seguidores entonaron la emblemática rola lanzada en 1981, con la banda Generation X.

El británico de 63 años también interpretó las infaltables Eyes Without a Face y Rebel Yell.

En 2014, el también actor, lanzó Kings & Queens of the Underground, producción de la cual se escuchó Can’t Break me Down, además de Your Generation, Blue Highway, White Wedding y Mony Mony.

Otra de las presentaciones que causó expectación fue la de la islandesa Björk, quien trajo Cornucopia, Live Experience al Parque Bicentenario, donde la artista multidisciplinaria mostró su teatro digital , con una combinación de exquisita música, seducción visual y referencias a míticas criaturas y seres que emergen de mundos fantásticos.

Imaginen un futuro, estén en él , propuso la cantante dentro de una gran carpa, donde resurgieron imágenes que llevaron a recorridos virtuales por lugares desconocidos, donde la fusión de instrumentos de aire, percusión y cuerdas se entrelazaron con la armónica y potente voz de Björk, cobijada por el coro Staccato de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cornucopia impactó a los asistentes, que corroboraron que el espectáculo es un agasajo creativo, dirigido por la cineasta argentina Lucrecia Martel.