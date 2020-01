'Viuda Negra' iniciará la nueva fase del Universo Cinematográfico Marvel

El año que termina será recordado por importantes hitos en la industria cinematográfica, entre ellos el éxito de Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y El irlandés, del estadunidense Martin Scorsese, que propiciaron la consolidación de la plataforma de video en demanda Netflix como protagonista principal entre los productores de filmes.

Además, 10 películas recaudaron más de mil millones de dólares cada una en la taquilla internacional: Vengadores: fin del juego, El Rey León, Frozen 2, Spider-Man: Lejos de casa, Capitana Marvel, Toy Story 4, Guasón y Aladdin, así como la conclusión de La saga del infinito, conjunto de 23 cintas basadas en los superhéroes creación del guionista Stan Lee junto con narradores gráficos fundamentales, como Jack Kirby, para los cómics que publica la editorial Marvel, propiedad del gigante The Walt Disney Company desde 2009.

El Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) fue resultado de decisiones comerciales, no creativas. En 2005, la compañía estaba insatisfecha con las ganancias obtenidas a través de sus alianzas con estudios cinematográficos, luego de coproducir filmes inspirados en sus personajes con Columbia Pictures (El Hombre Araña), New Line Cinema (Blade) y 20th Century Fox (las películas inspiradas en Los Hombres X). Entonces fundó Marvel Studios, luego de adquirir un crédito por 525 millones de dólares con el objetivo de realizar cintas que presentaran a sus personajes, y a continuación unirlos en otras películas.

Se designó al productor Kevin Feige como cabeza del proyecto, apoyado por un comité que incluyó a Joe Quesada, director general de la editorial, y al escritor de historietas Brian Michael Bendis.

La hoy llamada primera fase del MCU comenzó en 2009 con el filme Iron Man, El Hombre de Hierro, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr., entonces recién salido de problemas personales y profesionales resultado de su dependencia a los estupefacientes. El histrión interpretó a Tony Stark, un millonario soberbio, conocedor y abusador de sus habilidades científicas y técnicas, que decide portar una armadura para ayudar a la humanidad luego de enfrentarse a la muerte como resultado del mal uso de sus inventos, destinados a la industria bélica.

Le siguió Hulk, el hombre increíble (Luis Letterier, 2008), con las peripecias de Bruce Banner, científico que se transforma en un poderoso gigante verde al perder control de sus emociones; a continuación se presentaron Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010), Thor (Kenneth Brannagh, 2011), Capitán América, el primer vengador (Joe Johnston, 2011) y, finalmente, Los Vengadores (Joss Wheedon, 2012).

Estas seis películas sentaron las bases de un universo diferente al ya conocido en los cómics, con situaciones distintas a las presentadas en historietas. Como ejemplos Bucky, el compañero de Capitán América, ya no era un asistente adolescente al estilo de Robin, el compinche de Batman, sino un adulto, y Los Vengadores hacen equipo debido a una iniciativa gubernamental estadunidense, coordinada por el agente Nick Fury –aquí afroestadunidense a diferencia del original caucásico–, no por la necesidad de aliarse contra amenazas que un solo héroe no podría enfrentar.

Asimismo, se presentó a las seis gemas del infinito, objetos poderosos que manipulan diversos aspectos universales (espacio, realidad, poder, alma, mente y tiempo).

Thanos, la mayor amenaza para el universo

En la primera fase el villano principal fue Loki, Dios de la Maldad hermano adoptivo de Thor, y para la segunda la mayor amenaza para el universo era Thanos, creación del escritor y dibujante Jim Starlin, quien pretendió usar las gemas del infinito para eliminar a la mitad de los seres vivientes y así evitar un colapso resultado de sobrepoblación.

La segunda fase del MCU incluye las cintas Iron Man 3 (Shane Black, 2013), Thor, un mundo oscuro (Alan Taylor, 2013), Capitán América y el Soldado de Invierno (Anthony y Joe Russo, 2014), Guardianes de la galaxia (Joe Russo, 2014), Avengers: la era de Ultrón (Joss Whedon, 2015) y Ant-Man: el Hombre Hormiga (Peyton Reed, 2015).

El MCU concluyó La saga del infinito desplegando en la tercera fase nuevos personajes, integrándolos a Los Vengadores. Se presentaron a un ritmo vertiginoso Capitán América: guerra civil (dirigida por los hermanos Russo, 2016), Doctor Strange (Scott Derrickson, 2016), Guardianes de la galaxia, Vol. 2 (James Gunn, 2017), Spider-Man: de regreso a casa (John Watts, 2017), Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017), Pantera Negra (Ryan Coogler, 2018), Vengadores: la guerra del infinito (de nuevo los hermanos Russo, 2018), Ant-Man y La Avispa (Peyton Reed, 2018), Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck, 2019), Vengadores: fin del juego (los Russo una vez más, 2019) y como epílogo Spider-Man: Lejos de casa (Jon Watts).

Concluye 2019 y termina de presentarse un gran tapiz de aventuras cósmicas, ocurridas lo mismo en las calles de Nueva York que en las selvas de Wakanda, país africano ficticio, e incluso en los últimos confines del universo.

Marvel Studios ahora prepara la fase 4 del MCU, que comenzará en mayo próximo con la película Viuda Negra, estelarizada por Scarlett Johansson; le seguirán Los Eternos, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por la estadunidense Angelina Jolie, la mexicana Salma Hayek y el inglés Kit Harington (Jon Snow de Juego de tronos), entre otros. Le seguirán Shang Chi y la leyenda de los diez anillos y Doctor Strange en el multiverso de la locura, así como una nueva cinta del Hombre Araña, aún sin título. Esta nueva etapa concluirá con Thor: amor y trueno, en la que se espera que Jane Foster, la astrofísica interpretada por Natalie Portman, adquiera los poderes del Dios del Trueno.

Además se pretende que como parte de la narrativa sean importantes –aunque aparentemente no indispensables— los programas de televisión que Marvel Studios producirá para la plataforma de video Disney +: El Halcón y El Soldado de Invierno, en el que Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán los papeles que interpretaron en el cine; WandaVision, con Elizabeth Olsen y Pul Bettany nuevamente como La Bruja Escarlata y La Visión; Loki, otra vez con Tom Hiddleston haciendo al Dios de la Maldad; Hawkeye, con Jeremy Renner como el arquero Ojo de Halcón, y la serie de dibujos animados ¿Y si…?, que presentará nuevas versiones de superhéroes y situaciones ya conocidas en las historietas.

El año que termina marca la conclusión de un proyecto cinematográfico que ha recaudado más de 22 mil millones de dólares. El negocio es grande, y más lo serán las emociones que esperan a los aficionados al cómic y a los filmes de aventuras en la década a punto de iniciar.