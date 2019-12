A punto de cerrar el año, Netflix muestra resultados favorables

La cinta El irlandés (The Irishman), de Martin Scorsese, que causó gran expectación desde su lanzamiento, fue vista en los primeros siete días en la plataforma Netflix en 26 millones 404 mil 81 cuentas a nivel global. En tanto, Tall Girl, tras su estreno, en septiembre pasado, se convirtió en la película número uno de este servicio a escala internacional en sus primeras cuatro semanas, con más de 40 millones de suscriptores.

Si The Irishman continúa su racha de premios, podría ganar un Óscar para Netflix, durante la edición 92, que se efectuará el 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood. En el caso de los Critics Choice Awards, la plataforma obtuvo 61 nominaciones entre series y películas; varias de las menciones son para el filme de Scorsese en las categorías de mejores: actor (Robert De Niro), actor de reparto (Al Pacino y Joe Pesci) y director, entre otras.

De hecho, la compañía que ofrece servicio de entretenimiento por Internet, líder en el mundo , presente en más de 190 países y con 158 millones de suscriptores, reveló que el próximo año invertirá en México cerca de 200 millones de dólares en contenido original; para dar una idea del tamaño de la plataforma, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en sus dos fideicomisos (Fidecine y Eficine) suman un total aproximado de mil 400 millones de pesos.

En territorio nacional, Netflix comenzó a producir en 2015 y ha creado cerca de 100 mil puestos de trabajo, incluidos elenco, equipos de producción y actores de reparto .

Otra cifra que ofrece la plataforma es el éxito de la serie La casa de las flores, la cual durante su semana de estreno fue vista en 6 millones 219 mil 547 hogares en el mundo. Según Netflix, en su primera semana, fue más vista que cualquier otra segunda temporada en este periodo .

Otros números que destaca son las películas Misterio a bordo (con 30 millones 869 mil 863) y Bird box, que en sus primeros siete días fue sintonizada por 45 millones 37 mil 125 suscriptores.

En sus primeras cuatro semanas, Klaus, filme navideño animado, ha sido visto por casi 30 millones de cuentas a escala mundial.