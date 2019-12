Después de 42 años, las estrellas veteranas de 'Star Wars' se reúnen

La idea de continuar la historia sin Leia no era una opción, y era imposible hacer de ella una versión digital , dijo el director JJ. Abrams en una rueda de prensa en Los Ángeles.

Fisher no es la única integrante del elenco original de la primera trilogía de Star Wars que murió antes de El ascenso de Skywalker.

Peter Mayhew, el Chewbacca original, fallecido de un ataque al corazón en abril, ya había entregado el testigo de su personaje a Joonas Suotamo –un finlandés de 1.80 metros de altura– desde El despertar de la fuerza, en 2015, debido a su precario estado de salud.

Cuando Peter murió, el año pasado, me rompió el corazón. Pero me gusta pensar que en esta película intenté hacerle justicia , dijo Suotamo, quien atribuye a Mayhew el haberle dado a Chewie su andar distintivo, no muy humano, que es instantáneamente reconocible en todo el mundo.

“Alguien que no haya visto La guerra de las galaxias, sabe quién es Chewbacca, y de eso es de lo que soy custodio.”

Para Williams, volver como el rastrero Lando se sentía casi como entrar en un nuevo papel, pues no se lo esperaba, 36 años después de El regreso del Jedi.

“Nunca pensé que pasaría. Era algo que ya daba por terminado –dijo sobre su personaje–, pero cuando recibí la llamada de JJ y nos reunimos, reí... Fue un regalo maravilloso.”

Del mismo modo, Anthony Daniels, quien hizo del nervioso C3PO en todas las películas de Star Wars, dijo que la pérdida de sus colegas y el final de las películas le ha permitido reflexionar sobre la escala del fenómeno.

Es como tener la nariz contra el planeta, no se puede ver lo grande que es , dijo.

Finalmente lo veo casi desde otra perspectiva... ¡Y estoy contento de haber sobrevivido tanto tiempo!

El ascenso de Skywalker apunta a la nostalgia y los episodios pasados. JJ Abrams admitió que ninguna solución fue perfecta para compensar la ausencia de Carrie Fisher, aunque sostuvo que quedó satisfecho con el resultado.