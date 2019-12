El “eclecticismo intrínseco" de Los de Abajo volverá a Europa en 2020

Los de Abajo se distingue porque se han presentado como un grupo autogestivo y de Internet, pues los sellos disqueros nos cerraron las puertas desde un principio, con el argumento de que ustedes no hacen rock, cumbia o salsa; o bien, no tienen el perfil porque tampoco son bonitos o güeritos, ni hacen música comercial .

Después de 27 años, la agrupación, que ha sido autogestiva y ha permanecido en la escena sin apoyos oficiales, ahora busca que los jóvenes reinterpreten de una manera no comercial lo que creemos significa ser mexicano , explica Yocu Arellano, baterista y fundador de la banda.

La crisis no nos afectó

Así continuaron su camino y cuando viene el cambio de disqueras, la ruptura y el comienzo de la piratería, a nosotros no nos afectó porque no estábamos en la industria en rigor; nos ubicamos precisamente del otro lado . Incluso, sostuvo Arellano, estamos a favor de la piratería porque es una forma de la gente de defenderse de los consorcios que venden música, y a pesar de que lo hacen, dan una bicoca al artista. Siempre hemos estado apartados de la industria y queremos que la música llegue al público de manera directa, en lugar de intermediarios, que siempre buscan la máxima ganancia y no tienen ningún interés por la expresión artística .

Puntualizó: La banda vive de la música y nos dedicamos a ella, pero no somos partidarios de los clichés; siempre estamos en búsqueda de algo diferente. No tenemos parámetros y creemos no deba haber barreras para la composición .

Afirma que ahora queremos darle a cada tema un peso específico; en lugar de sacar un álbum completo comenzaremos con un sencillo y así con otro tema de manera sucesiva, hasta tener completo el disco a finales de 2020 .