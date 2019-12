El guitarrista John Frusciante regresa a Red Hot Chili Peppers

Ciudad de México. La banda de rock estadunidense Red Hot Chili Peppers anunció, por medio de redes sociales, la partida de su guitarrista Josh Klinghoffer y el regreso de su miembro anterior John Frusciante, luego de que dejara la banda en 2009.

"Josh es un músico hermoso que respetamos y amamos", publicó la agrupación. "Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros", agregan los músicos, "también anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante se está uniendo a nuestro grupo".

No es la primera vez que Frusciante deja la banda, pues a mitad de la gira de promoción de su exitoso álbum Sugar Sex Magik de 1991, el músico se fue y regresó seis años después para participar en las entregas de estudio Californication, By the Way y Stadium Arcadium, posteriormente, en 2009, hizo una pausa prolongada y le cedió la estafeta a Klinghoffer, quien trabajó en los álbumes I’m With You de 2011 y The Getaway de 2016.

Cabe mencionar que durante ese lapso, el guitarrista se dedicó a su proyecto en solitario con el que lanzó varios temas como Omission, Carvel, Central y Time Tonight, así como bastantes las producciones discográficas To Record Only Water for Ten Days, The Empyrean y Outsides, entre otras.

La noticia se suma a dos shows que Red Hot Chili Peppers tiene en puerta para 2020 en Estados Unidos, durante mayo en las ciudades de Alabama y Boston. Asimismo la agrupación vuelve a estar conformada por Antonhy Kiedis (voz), John Frusciante (guitarra), Michael "Flea" Balzary (bajo) y Chad Smith (batería).