Por crisis económica, Interjet vuelve a cancelar vuelos

Una vez más la aerolínea Interjet canceló vuelos. Hoy sábado solo realizó dos operaciones de las siete que tenía programadas, y mañana no realizará ninguna. Se espera que el lunes pudiera reanudar algunas operaciones, si es que solventa sus problemas de pago de combustible.

Los únicos vuelos realizados hoy por Interjet fueron el 2360 de las 6:42 de la mañana, proveniente de Cancún al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 1 y el 3050 de las 7:53 de la mañana, proveniente de Guadalajara hacia el AICM , también con llegada a la Terminal 1.

En Twitter algunos usuarios se quejaron por la cancelación de sus vuelos. “Amigos no vuelen con @interjet, me acaban de dejar en Mérida y me avisaron que se canceló mi vuelo hace una hora (yo salía 12:30) y que hasta el lunes pero que ellos ni me van a hospedar en ningún lado ni me pueden volar con alguien más, osea que es mi problema y no de ellos”, escribió @PauChaavez.

@amarojac también denunció en redes la cancelación de su vuelo. “Me acaban de hablar hace 20min para decirme que se canceló de nuevo el vuelo, me dejaron en Cozumel, me cambiaron el vuelo para hoy pero de Cancún y ahora que no hay vuelos hoy, hasta el miércoles”.

El usuario explicó que personal de la aerolínea le dijo que era por “cuestiones operativas” la cancelación de todos los vuelos.

A principios de este mes (entre el 1 y 3 de noviembre), Interjet tuvo que suspender todas sus operaciones y arguyó que “las aerolíneas han sido las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia de COVID-19. Esta situación no ha sido ajena para Interjet, que ha visto afectadas sus operaciones y el flujo de caja”.